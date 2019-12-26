شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تحميك من تجلط الدم القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف جلطات الدم باسم جلطة الأوردة العميقة أو DVT ، وقد تكون قاتلة في حالة إهمال علاجها، والجلطة تتسبب في عرقلة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة بشكل طبيعي، وفي حالة اهمال علاجها يزداد فرص انتقال الجلطة إلي القلب أو الرئتين حيث يمكن أن تسبب الوفاة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع " hhdresearch"، ومنها:

- شرب المزيد من الماء..

أحد العوامل المساهمة في تقليل فرص الإصابة بتجلط الدم لانه يحمي الجسم من الجفاف، فعندما لا يكون لديك ما يكفي من الماء في دمك ، فإنه يصبح سميكًا، وهذا يدفعك لخطر الإصابة بالجلطة.

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-الكيوي..

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مهم للصحة على العديد من المستويات، بما في ذلك الوقاية من الجلطة، ومع ذلك يشير باحثون من جامعة أوسلو في النرويج إلى أن ثمار الكيوي تمنع الجلطات الخطرة، ووجدت دراستهم أن الأشخاص الذين يتناولون 2-3 فاكهة من الكيوي كل يوم لديهم تنشيط أقل للصفائح الدموية، وهي الآلية التي تخثر بها الجلطات الدموية ، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون شيئًا.

-الثوم..

واحدة من أسهل الطرق وأكثرها لذيذًا لتقليل خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هي تناول الكثير من الثوم، و الناس يستخدمون الثوم كدواء، ولديها قدرات مميزة لتخفيف الدم إلى جانب نكهتها ورائحتها النفاذة، ولكنها ليست مجرد ثوم وتشمل الأعشاب والتوابل الأخرى الغنية بالساليسيلات الزعتر والكاري والكركم والكاين والبابريكا والعرق السوس والنعناع والزنجبيل.

-تناول زيت الزيتون..

زيت الزيتون أكثر صحة من الزيوت النباتية لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، بما في ذلك خطر الاصابة بجلطات دموية، وخلصت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الفينولات الموجودة في زيت الزيتون البكر هي التي يمكن أن تخفض مستوى بعض المواد الموجودة في الدم والتي تعزز الجلطات.