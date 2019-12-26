شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد عدوى المسالك البولية في الشتاء وكيف تتغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يكون السعال والبرد والانفلونزا فقط مشاكل الشتاء التي قد تحتاج للقلق بشأنها، فمع انخفاض درجة الحرارة يرتفع عدد القضايا الصحية الأخرى منها التهابات المسالك البولية (UTI) وهي من بين المشاكل الصحية الشتوية الشائعة.

قد يتعرض الكثير فى فصل الشتاء ليكون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية حتى إذا لم تكن تشرب كمية كافية من الماء، ومقارنة بالرجال، فأن النساء أكثر عرضة لمثل هذه الالتهابات.

التهاب المسالك البولية وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" هو عدوى بكتيرية تحدث في أي مكان في القناة البولية، مثل المثانة والكلى والحالب أو مجرى البول.

تحدث مثل هذه الالتهابات في كثير من الأحيان في فصل الشتاء، و يعد استهلاك كميات أقل من المياه ، خاصةً خلال فصل الشتاء، أحد الأسباب الرئيسية وراء التهابات المسالك البولية.

العدوى شائعة جدا ، وخاصة في النساء والرضع وكبار السن، مقارنة بالرجال، حيث تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية، هذا لأن مجرى البول طوله 4 سم فقط والبكتيريا تنتقل بسهولة من خارج الجسم إلى داخل المثانة.

العدوى في المسالك البولية سوف تسبب الإحساس بالحرقة أو ألم في البطن أقل عند مرور البول، و تشمل الأعراض الشائعة الأخرى مرور البول بشكل متكرر أكثر، رائحة كريهة للبول وتحول لونه إلى اللون الداكن أو دموي أو مظلم، الشعور بالحاجة الدائمة إلى التبول.

نصائح للسيطرة على التهاب المسالك البولية فى الشتاء

يمكن الوقاية من التهابات المثانة باتباع بعض التغييرات في نمط الحياة، وفيما يلي بعض الإجراءات البسيطة التي قد تساعد في تقليل أو القضاء على حدوث التهابات المثانة.

شرب المزيد من الماء

اشرب على الأقل 2 لتر من الماء يوميًا، حيث يساعد الماء في طرد البكتيريا الموجودة في المثانة وإزالة العدوى بشكل أسرع.

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تغيير الملابس الداخلية اليومية

نظرًا لأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات، فيجب أن يكونوا أكثر حذراً عندما يتعلق الأمر بالأعضاء التناسيلية، فيجب عليك تغيير ملابسك الداخلية مرتين في اليوم.

اختيار الملابس الداخلية القطنية

ارتداء الملابس الداخلية القطنية سيساعد في الحفاظ على المهبل جافًا، من ناحية أخرى ، يمكن أن تسبب الملابس الداخلية الاصطناعية أو النايلون الاحتكاك المفرط وتؤدي إلى تصريف السوائل مما يسبب التهيج.

لا تحتفظ بالبول

قم بالتبول بمجرد الشعور بالضغط على المثانة بدلاً من التمسك به، لأن حمل البول لفترة طويلة يضاعف البكتيريا ويسبب العدوى.





التبول قبل وبعد الجماع

التبول مباشرة بعد ممارسة الجنس لطرد البكتيريا التي قد دخلت مجرى البول أثناء ممارسة الجنس .

تناول المضادات الحيوية

في بعض الحالات ، قد يصف الأطباء المضادات الحيوية لقتل البكتيريا المسببة لعدوى المثانة، ومع ذلك ، يمكن للعدوى طفيفة المثانة الذهاب من تلقاء نفسها مع الاهتمام والرعاية الشخصية.