شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب الخفى.. مرض نفسى خطير اعرف علامات الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحياة مليئة بالأحداث والضغوط النفسية، وقد يكون من الصعب أخذ الوقت الكافي للانتباه إلى ما نشعر به أو ما تحاول أجسامنا أن تخبرنا به، والاكتئاب قد يبدأ خفياً أو مستتراً لعدد من السنوات، وتظهر بعض العلامات أو الأعراض عليك قبل أن يتحول إلى مرض نفسي واضح، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب الخفى، وفقاً لموقع psycom.

في بعض الأحيان ، لا يتعرف الأشخاص على أعراض الاكتئاب في حد ذاتها لأنهم لا يريدون أن يتم تصنيفهم على أنهم شخص مصاب بالاكتئاب أو لأنهم في حالة إنكار أو ربما يعانون من اكتئاب خفى - وقادرون على الظهور أمام الناس بشكل جيد، ويقومون بجميع مهامهم العادية ، لكنهم من الداخل يعانون من الاكتئاب.



الاكتئاب

علامات خفية تدل على الاكتئاب يجب ألا تتجاهلها

1) أنت سريع الانفعال

في حين أن معظم الناس يربطون بين الاكتئاب والحزن، إلا أنه يمكن أن يظهر في الغضب والتهيج وفقدان الصبر مع الآخرين.

نظرًا لأن عقلك منشغل بالاختلالات الكيميائية المرتبطة بالاكتئاب، فلا يمكنك التركيز على ما تحتاج إليه، وقد يتسبب ذلك في شعورك بأن كل شيء يزعجك.

2) لا يمكنك النوم

إذا كنت تعتقد أن الاكتئاب يعني النوم لساعات متتالية، فقد تتفاجأ عندما تعلم أن الكثير من الناس لا يستطيعون النوم عندما يصابون بالاكتئاب.

3) أنت تشعر بالألم في كل وقت

الاكتئاب يمكن أن يعبر عن نفسه في العديد من الطرق المادية بما في ذلك الأوجاع والآلام، إذا وجدت نفسك تشعر بالتباطؤ والألم عند الحركة ، فقد يكون ذلك مرتبطًا بالاكتئاب، خاصة إذا لم تتمكن من العثور على أي تفسير آخر لسبب هذا الشعور.

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4) تريد أن تجلس على الأريكة كل يوم وليس لديك طاقة

إذا وجدت أنك تستيقظ وأنت تشعر بالتعب أو يبدو أنك غير قادر على النهوض من فعل أي شيء، فقد يكون ذلك مرتبطًا بالاكتئاب.

5) تشعر بالذنب

في بعض الأحيان، يقضي الناس الكثير من الوقت في التفكير في القرارات أو الأحداث الماضية بطريقة يمكن أن تؤدي إلى اكتئاب أو بسبب الاكتئاب.

إذا كنت تشعر دائمًا بالذنب حيال الأشياء التي قمت بها ولا يبدو أنك تتغلب على الأمور بسهولة، فقد تشعر بالاكتئاب.

6) عليك اتخاذ قرارات غبية

غالباً ما يحاول الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب إخفاء مشاعرهم الداخلية بسلوك متهور، هذه آلية مواكبة لإخبار العالم أنهم بخير.

على سبيل المثال ، يشرب العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو يتعاطون المخدرات كوسيلة للتغلب على شعورهم.

7) لديك مشكلة فى التركيز

سيخبرك العديد من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بأن لديهم شعورًا "بالضباب" يغمر قدرتهم على فعل أي شيء ويجعل من الصعب التركيز على أبسط المهام.