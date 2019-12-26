شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الثعلبة يختلف من مريض لآخر وأبرزها العلاج المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثعلبة من اضطرابات المناعة الذاتية، حيث يحدث هذا المرض عندما يهاجم الجسم بصيلات الشعر، والذي يمكن أن يسبب تساقط الشعر في أي مكان على الجسم، وهو ليس من الأمراض المعدية، وفقاً لما ذكره موقع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلدية.يصاب العديد من الأشخاص الذين يصابون بالثعلبة البقعية بصلع مستدير أو بيضاوي على فروة رأسهم، وكثير من الناس الذين يصابون بداء الثعلبة يتمتعون بصحة جيدة، حيث إن لديهم تساقط شعر وأحيانًا يحدث تغير فى الأظافر، لكنهم لا يزالون في صحة جيدة.



علاج الثعلبة

علاج الثعلبة

علاج الثعلبة من ضمن أشياء كثيرة يمكن أن تسبب تساقط الشعر، لتزويدك بالعلاج المناسب، من الضروري معرفة سبب تساقط شعرك.

إذا كنت قد تلقيت للتو تشخيصك وكان لديك مرض الثعلبة لمدة أقل من عام، فقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك باتباع نهج الانتظار والترقب، قد ينمو شعرك من تلقاء نفسه ، مما يجعل العلاج غير ضرورياً.

عندما يصبح العلاج ضروريًا ، سينظر طبيب الأمراض الجلدية في العديد من العوامل ، بما في ذلك:

-عمرك

-كمية تساقط الشعر لديك

-مكان تساقط الشعر

-من المهم أن تعرف أنه لا يوجد علاج واحد يناسب الجميع، ولاختيار علاجك الأنسب، قد تحتاج إلى تجربة أنواع قليلة من العلاج أو أدوية مختلفة..إليك ما يوصي به أطباء الأمراض الجلدية.

-الأطفال 10 سنوات من العمر وأصغر سنا

داء الثعلبة غالبًا ما يبدأ أثناء الطفولة، إذا كان طفلك يواجه صعوبة في التغلب على تساقط الشعر ، فغالبًا ما يساعد العلاج على إعادة نمو الشعر.

استخدام مراهم تحتوى على مواد فعالة مثل:

- كورتيكوستيرويد التي تحتوي على وصفة طبية على إعادة نمو الشعر.

-المينوكسيديل: يمكن أن يساعد المينوكسيديل في الحفاظ على النمو بعد التوقف عن وضع الكورتيكوستيرويد.

للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات ، تعتمد خيارات العلاج على مقدار تساقط الشعر.



علاج الثعلبة

داء الثعلبة غير مكتمل

إذا كان عمرك أكبر من 10 سنوات ولديك بضع بقع من داء الثعلبة، فقد يوصي طبيب الجلدية الخاص بك بواحد أو أكثر من العلاجات التالية:

-حقن الكورتيكوستيرويدات: للمساعدة في نمو شعرك ، سيحقن طبيبك الجلدي هذا الدواء في المناطق الصلعاء.

- المينوكسيديل: للحفاظ على نمو الشعر بواسطة علاج آخر.

-الستيرويدات القشرية توضه على بقع الصلع مرة واحدة أو مرتين يوميًا وفقًا لتعليمات طبيب الأمراض الجلدية.

Anthralin-: يمكنك تطبيق هذا الدواء على بقع الصلع ، ودعه على الجلد ثم اغسله.



علاج الثعلبة

علاج تساقط الشعر السريع

عندما تسبب الثعلبة تساقط الشعر على نطاق واسع، أو تساقط الشعر بالكامل على فروة الرأس (تساقط الشعر الكلي)، أو تساقط الشعر بالكامل (تساقط الشعر الشامل) ، فإن القليل من الناس يعيدون نمو شعرهم دون مساعدة.

Advertisements

إذا كنت تعاني من هذا النوع من تساقط الشعر، فقد يوصي طبيب الجلدية الخاص بك بما يلي:

-العلاج المناعي الموضعي ، والهدف من هذا العلاج هو تغيير نظام المناعة لديك بحيث يتوقف عن مهاجمة بصيلات شعرك.

-استخدم هذا العلاج لأكثر من 30 عامًا لعلاج داء الثعلبة واسع الانتشار، ووجد أن حوالي 60 ٪ إلى 70 ٪ من المرضى لديهم بعض نمو الشعر.

-الميثوتريكسيت: إذا كان لديك تساقط شعر واسع ولم تنجح العلاجات الأخرى، فقد يكون هذا الدواء خيارًا.

-الستيرويدات القشرية التي تتناولها: تناول هذا الدواء لمدة 6 أسابيع قد يساعد على إعادة نمو الشعر.

-مثبطات JAK: إن اكتشاف أن هذا النوع من الأدوية يمكن أن يعالج تساقط الشعر على نطاق واسع لدى الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة.



الثعلبة

اعراض الثعلبة

في حين أن الثعلبة البقعية تسبب غالبًا تساقط الشعر على فروة الرأس، يمكن أن تساقط الشعر في أي جزء من جسمك.

يصاب بعض الأشخاص بتساقط الشعر في منطقة أخرى من الجسم، مثل الرموش والحواجب أو منطقة اللحية (للرجال فقط).

أينما يحدث تساقط الشعر ، يحدث ذلك دون أي علامات للطفح الجلدي أو الاحمرار أو التندب.

- غضروف مستدير أو بيضاوي على فروة الرأس، وهذه علامة شائعة من داء الثعلبة.

-قد يصاب الرجال الذين لديهم داء الثعلبة ببقع صلعاء في منطقة لحيتهم.

-بينما يسبب تساقط الشعر في فروة الرأس غالبًا بقع صلعاء مستديرة أو بيضاوية ، إلا أن تساقط الشعر يمكن أن يتخذ أي شكل.

-بعض الناس يصابون بشريط أو شريط من الجلد الأصلع على فروة رأسهم ، وهو ما يسمى ophiasis (oh-fee-ah-sis).

-تساقط الشعر واسع النطاق

الثعلبة يمكن أن تسبب أيضًا تساقط الشعر على نطاق واسع ، مما يترك شخصًا قليل الشعر على الرأس، ويفقد بعض الأشخاص كل الشعر على رؤوسهم.

-فقدان الرموش

داء الثعلبة يمكن أن يسبب فقدان جزئي أو كامل للرموش والحواجب أو كليهما.

-الأظافر الحمراء

يرى حوالي 10٪ إلى 20٪ من الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة تغييرات على أظافرهم والتي يمكن أن تشمل الأظافر الحمراء، أو الحفر في الأظافر، أو التلال التي تمتد بطول الأظافر، أو الأظافر التي تصبح خشنة للغاية، مثل الصنفرة.

-أظافر هشة

يمكن للأشخاص الذين لديهم الكثير من تساقط الشعر تطوير أظافر هشة ومنقسمة.