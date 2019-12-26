فى 30 ثانية فقط ..كيف تختبر صحة قلبك والدورة الدموية فى منزلك؟

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ووفقا للموقع، على الشخص ملء الوعاء بالماء البارد ، وإضافة مكعبات الثلج، ثم إدخال كلتا يديه فى الماء لمدة 30 ثانية، وبهذه العملية، سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب.
وقال الموقع إن الاختبار له نتيجتان، الأولى هي أن أصابع اليد ستصاب بالاحمرار، مما يعنى أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل في الدورة الدموية أو في ضخ الأوكسجين.
أما النتيجة الثانية، فهى أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتا أو يتحول للأزرق، وهذا يعنى أن هناك مشاكل في الدورة الدموية، ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين.
وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة حيوية الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.
بالطبع في هذه المرحلة، يجب على الشخص تحديد موعد لرؤية الطبيب لإجراء مزيد من الاختبارات، وفقا "لبرايت سايد".
مراض القلب من أكثر الأمراض التى تسبب الوفاة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، توفى أكثر من 17 مليون شخص بسبب أمراض القلب فى عام 2012، وأيضًا أكدت المنظمة أن 80% من النوبات القلبية يمكن الوقاية منها، باتباع نظام غذائى والرياضة والإقلاع عن التدخين.
ويعد الكركم من الأعشاب المكتسبة شهرة كبيرة ليس على مستوى الهند فقط ولكن أصبح على مستوى العالم أيضا، وهذا ليس بسبب دخوله فى أشهر الأكلات ولكن لفوائده بفضل مادة الكركمين التي لها القدرة على الحد من الالتهابات، وتضميد الجروح، وتحسين صحة الجلد، وحماية القدرات المعرفية، وتخفيف صعوبات الدورة الشهرية.
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