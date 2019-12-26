تناول الشوفان فى الفطور بدلا من البيض يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

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وخلال فترة متابعة المشاركين لأكثر من 13 سنة، أصيب 2260 شخصا بسكتات دماغية، وباستخدام نموذج إحصائى، وتبين للباحثين أن الذين تناولوا الشوفان في الفطور بدلا من وجبة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض قل لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 4 في المئة مقارنة بمن استمروا في تناول البيض أو الخبز.
وقالت المشرفة على الدراسة كريستينا دهم : "تشير النتائج إلى أن اختيار الشوفان بدلا من الخبز الأبيض أو البيض قد يكون من الحكمة للوقاية من السكتات الدماغية" لكنها أيضا أشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى أكثر أهمية".
وأوضحت أن الشوفان ربما يقلل خطر السكتات الدماغية لأنه يساعد على خفض الكوليسترول في الدم المسؤول بدوره على حدوثها، وأشار الباحثون إلى أن استبدال الشوفان، بوجبة أسبوعية واحدة من البيض أو الخبز الأبيض، يرتبط بشكل خاص بانخفاض بنسبة 5 % لخطر السكتة الدماغية التى تحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية الصغيرة.
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