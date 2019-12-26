شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الشوفان فى الفطور بدلا من البيض يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة فنلندية حديثة، أن الأشخاص الذين تناولوا الشوفان فى فطورهم بدلا من البيض، والخبز الأبيض المحمص، يقل لديهم خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وفحص باحثون بيانات غذائية لحوالى 55 ألف شخص بالغ فى الدنمارك، متوسط أعمارهم 56 عاما وليس لديهم تاريخ إصابات بسكتات دماغية.

وكانوا هؤلاء يتناولون في المتوسط أسبوعيا 2.1 حصة من البيض، وثلاثة حصص من الخبز الأبيض، ووجبة واحدة من الزبادى، ونسبة 0.1 فقط من حصة شوفان.

وخلال فترة متابعة المشاركين لأكثر من 13 سنة، أصيب 2260 شخصا بسكتات دماغية، وباستخدام نموذج إحصائى، وتبين للباحثين أن الذين تناولوا الشوفان في الفطور بدلا من وجبة واحدة من البيض أو الخبز الأبيض قل لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 4 في المئة مقارنة بمن استمروا في تناول البيض أو الخبز.

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وقالت المشرفة على الدراسة كريستينا دهم : "تشير النتائج إلى أن اختيار الشوفان بدلا من الخبز الأبيض أو البيض قد يكون من الحكمة للوقاية من السكتات الدماغية" لكنها أيضا أشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك عوامل أخرى أكثر أهمية".

وأوضحت أن الشوفان ربما يقلل خطر السكتات الدماغية لأنه يساعد على خفض الكوليسترول في الدم المسؤول بدوره على حدوثها، وأشار الباحثون إلى أن استبدال الشوفان، بوجبة أسبوعية واحدة من البيض أو الخبز الأبيض، يرتبط بشكل خاص بانخفاض بنسبة 5 % لخطر السكتة الدماغية التى تحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية الصغيرة.