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بعد حريق "نوتردام".. إقامة قداس الكريسماس تحت خيمة سيرك في باريس

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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بعد حريق نوتردام.. إقامة قداس الكريسماس تحت خيمة سيرك في باريس

الخميس 26 ديسمبر 2019

بعد حوالي 8 أشهر من حريق كاتدرائية نوتردام، أقام رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتيت، قداس عيد الميلاد (الكريسماس) التقليدي، تحت خيمة سيرك حضره حوالي 2500 من المصلين. 

 

وقال رئيس أساقفة باريس هذا الأسبوع إنها المرة الأولى التي لا يتم فيها إقامة قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية منذ 200 عام.

 

وأقيم القداس في وقت مبكر، صباح الأربعاء، في سيرك "جروس" بمتنزه "بوا دو بولون" في الجانب الغربي من العاصمة الفرنسية، وفقاً لإذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية.

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وكان الحريق أتى على الكنيسة التاريخية في باريس، في أبريل/نيسان، إذ دمّر السقف والبرج بشكل كامل.

 

ومن المحتمل أن تستغرق عملية إعادة الإعمار عدة سنوات، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتم إعادة بنائها بحلول عام 2024.

 

وتجتذب كنيسة "نوتردام" في العادة عشرات الآلاف من المصلين والسياح يومياً.

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