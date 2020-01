دراسة تؤكد أنا النوم أقل من 6 ساعات يصيب بلسكتة الدماغية

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Journal of the American College of Cardiology) أن النوم لأقل من ست ساعات كل ليلة من شأنه أن يرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.حيث وجد الباحثون القائمون على الدراسة أن النوم لأقل من ست ساعات في الليلة الواحدة، يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب بحوالي 35% تقريبًا، مقارنة بأولئك الذين ينامون 7-8 ساعات.

قلة النوم تساهم في رفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتضيقها، وهذا الأمر يحدث بسرعة، أي أن أثر النوم سريع على الاوعية الدموية.

وللعثور على هذه النتائج، استهدف الباحثون ما يقارب الـ 4,000 مشترك، بمعدل عمر 46 دون وجود تاريخ للإصابة بأمراض القلب، من ثم تم تقسيم المشتركين إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى حظيت بأقل من ست ساعات نوم في الليلة

المجموعة الثانية نامت بين 6-7 ساعات في الليلة

المجموعة الثالثة كان مقدار عدد ساعات النوم لديهم يتراوح من 7-8

المجموعة الرابعة نام فيها المشتركين 8 ساعات أو أكثر.

بعد تحليل النتائج، وجد الباحثون أن أولئك الذين ناموا أقل من ست ساعات ارتفع لديهم خطر الإصابة بتصلب الشرايين بحوالي 27%.

أما من حظي بجودة نوم قليلة، فقد ارتفع لديه خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 34%.

كما وجد علاقة ما بين أولئك الذين ينامون لما يزيد عن ثماني ساعات في الليلة وارتفاع خطر الإصابة بتصلب الشرايين أيضًا، في حين كانت النساء أكثر عرضة لذلك مقارنة بالرجال.

