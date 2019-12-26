تعرف علي أهم أعراض الهوس الاكتئابي

يختبر الشخص المصاب بالهوس الاكتئابي، أو باضطراب ثنائي القطب، انفعالاته بشدّة غير متناسبة، وفي بعض الأحيان يجد صعوبة في السيطرة عليها. فعلى سبيل المثال، قد يعيش الشخص المصاب بهذا الاضطراب أحداث حياته اليومية بشعور عميق وشديد من الحزن أو بمشاعر السعادة القصوى. وقد يتباين تكرار ومدّة وشدّة هذه الانفعالات من شخص إلى آخر وتتباين كذلك طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم.

والشخص المصاب بهذا الاضطراب قد يجد صعوبة في الوفاء بالتزاماته المهنية والعائلية والاجتماعية. كما يمر الشخص المصاب باضطراب ثنائي القطب بفترات يختلف فيها مزاجه بشكل كبير من فترة إلى أخرى. وتسمى هذه الفترات "نوبات". وهناك نوعان من النوبات التي يتميز بهما اضطراب ثنائي القطب كالتالي:

• نوبة الهوس (فترة من الإثارة الشديدة والطاقة).

• نوبة الاكتئاب.

تُعرّف نوبة الهوس بوجود مستمر لمدة لا تقل عن أسبوع لعدد من العلامات والأعراض التالية التي يعاني منها الشخص:

• الشعور بالسعادة والسرور الشديد، أو على النقيض من ذلك التهيج المفرط.

• فرط النشاط والانفعال والطاقة.

• أفكار العظمة، على سبيل المثال الإفراط في تقدير الذات.

• تسارع في الكلام، على سبيل المثال يتحدث الشخص بدون توقف ويقاطع حديث الآخرين.

• زيادة كبيرة في عدد الأنشطة المهنية والعلمية والاجتماعية أو العائلية.

• انخفاض الحاجة إلى النوم، على سبيل المثال يشعر الشخص بالراحة وكفاية النوم بعد أن ينام 3 ساعات فقط.

• تسارع في الأفكار، على سبيل المثال يشعر الشخص بتدفق الأفكار وأحياناً يضيع في هذه الأفكار.

• يفتقر الشخص إلى تقدير الأمور والحكم عليها.

• التشتت الكبير، على سبيل المثال يكون الشخص غير قادر على تركيز انتباهه على موضوع واحد معين.

• سلوكيات محفوفة بالمخاطر تجلب له المتعة، على سبيل المثال الشراء دون تفكير وسيطرة أو القيام باستثمارات مالية محفوفة بالمخاطر أو متعجلة أو القيام بسلوكيات جنسية خطيرة.

تتميز نوبة الاكتئاب بالوجود المستمر والمتواصل لمدة لا تقل عن أسبوعين للعديد من العلامات والأعراض التالية لدى الشخص:

• التعب.

• نقص الطاقة أو الانفعال الشديد.

• اضطرابات في النوم: ينام الشخص كثيراً، أو بشكل غير كافٍ.

• انخفاض أو زيادة الشهية، الأمر الذي قد يسبب فقدان أو زيادة الوزن بشكل كبير.

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• انخفاض أو فقدان الاهتمام بالجنس.

• ظهور أمراض مثل الصداع أو الآلام في الظهر أو المعدة.

• الحزن الشديد، على سبيل المثال يبكي الشخص مراراً.

• فقدان الاهتمام بالأنشطة المهنية والاجتماعية والعائلية.

• مشاعر الذنب أو الفشل.

• انخفاض التقدير للذات.

• صعوبة التركيز على مهمة معينة.

• صعوبة في اتخاذ القرارات.

• أفكار انتحارية.

وقد يفقد الشخص اتصاله مع الواقع، وتكون لديه أعراض لها علاقة باضطرابات الذهان خلال نوبة الاكتئاب. فعلى سبيل المثال فقد يسمع أصواتاً غير موجودة، أو تكون لديه أفكار وهمية وهلوسات.

يجب عدم الانتظارإلى أن يصبح الشخص غير قادر على القيام بأنشطته المعتادة لاستشارة الطبيب. فإذا لاحظت أنّ لديك أو ممن حولك هذه الأعراض يجب الاتصال بمنظمات أو مؤسسات في مجال الصحة النفسية، حيث ستقدم المعلومات اللازمة والمساعدة والدعم.

ويجب استشارة طبيب العائلة أو مختص في مجال الصحة في الحالات التالية:

• عندما تشعر بالضيق والتعاسة.

• الأعراض التي تشعر بها تمنعك من أداء أعمالك المعتادة الطبيعية.

• تجد صعوبة في تولي المسؤوليات الاجتماعية أو المهنية أو العائلية.

وسوف يقوم المختص في المجال الصحي بتقييم ما إذا كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب أو أي مشكلة صحية أخرى تُظهر أعراضاً مماثلة. ولكي يقوم بالتقييم الصحيح والمناسب، فربما يرى الطبيب أنك بحاجة إلى عمل فحوص لحالتك الجسدية، أو يصف لك تحاليل مخبرية. وسوف يقترح خطة للعلاج مناسبة لاحتياجاتك.

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