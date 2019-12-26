القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد يحيى الغساني، لاعب نادي الوحدة بأداء فريقه رغم الخسارة من نظيره الجزيرة في ديربي أبوظبي ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس دولة الإمارات.
وحجز نادي الجزيرة مقعده في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات، بعد تحقيقه فوزا صعبا على الوحدة بنتيجة (3-2).
وقال الغساني في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "أبارك لنادي الجزيرة على الفوز، ومبروك لنا على الأداء، من بداية الشوط الأول كنا نلعب بنقص عددي".
وتابع: "أدينا ما علينا واستطعنا العودة للمباراة، حتى وإن كان الوقت متأخرا لكن كان أداء رجوليا، وإذا واصلنا بهذا المستوى سنذهب بعيدا في بطولة الدوري".
وأضاف: "ينقصنا عدم التوفيق، توجد أخطاء علينا تداركها، ولكن الأداء أمام الجزيرة كان طيبا، وكل اللاعبين والجهاز الفني راضون عما قدمناه، وفي المباريات المقبلة سنحاول الحصول على نتائج جيدة".
وتابع لاعب الوحدة: "صحيح نحن تقريبا بعيدون عن المنافسة، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل وسنحاول قدر ما نقدر نأخذ كل مباراة بمباراة، والموسم لم ينتهِ بعد، لدينا دوري أبطال آسيا بطولة مهمة وقارية".
يذكر أن الوحدة واصل بتلك الهزيمة سلسلة أزمات هذا الموسم، بعد خروجه من كأس الخليج العربي، بخسارة ثقيلة (0-4) أمام الجزيرة أيضا، فضلا عن وجوده في المركز السادس بالدوري الإماراتي، برصيد 14 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن الشارقة المتصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر يحيي الغساني يشيد بأداء الوحدة رغم خسارة ديربي أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.