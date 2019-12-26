هدف برشلونة وريال مدريد يختار تمثيل فرنسا على حساب الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب اللاعب عادل عوشيش، موهبة باريس سان جيرمان صاحب الأصول الجزائرية، عن رغبته في تمثيل منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة مفضلا "الديوك" عن منتخب الجزائر.

وباتت المنافسة شرسة بين الاتحادين الجزائري والفرنسي من أجل خطف المواهب المنحدرة من أصول جزائرية والمولودة في فرنسا، على غرار الثلاثي: أمين غويري وريان شرقي وحسام عوار الذي ينشط مع أولمبيك ليون، فضلا عن ياسين عدلي لاعب جيروندان بوردو.

وقال صانع اللاعب الشاب يوم الأربعاء، في تصريح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "أحلم بإثبات وجودي مع المحترفين والفوز بالعديد من الألقاب في المرحلة المقبلة".

وتابع: "اللعب لصالح منتخب فرنسا يمثل حلما مشروعا بالنسبة لي أيضا".

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وأتم: "أنا أتواجد حاليا مع منتخب فرنسا للناشئين، وهذا يمثل حافزا قويا لديّ من أجل الانضمام للفئة الأولى في الفترة المقبلة".

عوشيش صاحب الـ17 عاما، تألق بشكل خاص مع منتخب فرنسا للناشئين في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم، حيث سجل هدفا وحيدا وأسهم بـ6 تمريرات حاسمة في المباريات التي شارك فيها مع "الديوك".

وسيكون عوشيش في وضعية لاعب حر بدءا من شهر يونيو/حزيران المقبل، وهو ما جعله يدخل اهتمامات عدة أندية كبرى على غرار ريال مدريد الإسباني الذي كلف كشافيه بمتابعته في مونديال الناشئين.

كما أن برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع وكلاء وعائلة اللاعب من أجل النظر في إمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.