لقاح ضد بكتيريا المكورات العنقودية.. حلم يقترب من التحقق

رغم أن بكتيريا المكورات العنقودية هي السبب الرئيسي للإصابة بالتهابات الجلد الخطيرة، فإن محاولات تطوير لقاح ضد هذه البكتيريا الخطيرة المقاومة للمضادات الحيوية باءت بالفشل.

وفي محاولة لمعرفة أسباب هذا الفشل، نجحت دراسة من كلية الطب بجامعة واشنطن بسانت لويس في تفسير سبب الفشل، واقترحت نهجاً جديداً لتصميم اللقاح يركز على تنشيط مجموعة غير مستغلة من الخلايا المناعية، وكذلك التطعيم ضد المكورات العنقودية في الرحم أو خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على الفئران، ونشرت نتائجها، الثلاثاء، في مجلة "التحقيقات السريرية"، أن الخلايا التائية، وهي واحدة من الأنواع الرئيسية للخلايا المناعية الخاصة بالجسم، تلعب دوراً حاسماً في الوقاية من بكتيريا المكورات العنقودية.

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وتعتمد معظم اللقاحات على تحفيز النوع الرئيسي الآخر من الخلايا المناعية، وهي خلايا B التي تنتج أجساماً مضادة لمهاجمة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض مثل البكتيريا.

ويقول الدكتور جوليان بوبك واردنبرج، مدير قسم العناية المركزة للأطفال في جامعة واشنطن والباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة: "في جميع أنحاء العالم، أصبحت التهابات المكورات العنقودية تشكل تهديداً صحياً واسع النطاق بسبب زيادة مقاومة المضادات الحيوية، ورغم الجهود التي بذلها المجتمع الطبي، فقد أظهرت الجرثومة الفائقة قدرة ثابتة على التملص من العلاج، وتشير نتائجنا إلى أن استجابة الخلايا التائية القوية ضرورية للغاية للحماية من الالتهابات العنقودية".

وتبقى المكورات العنقودية شديدة العدوى على بشرة الإنسان، ويمكن أن تنتشر عن طريق ملامسة الجلد أو التعرض له عبر الأسطح الملوثة، ويمكن لسلالاتها الدخول إلى مجرى الدم أو العظام أو الأعضاء، وتؤدي إلى التهاب رئوي وتلف شديد في الأعضاء ومضاعفات خطيرة أخرى في مئات الآلاف من الأشخاص كل عام، ويموت أكثر من 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة سنوياً بسببها.

ويقول الدكتور واردنبرج: "التركيز في مجال اللقاح ضد المكورات العنقودية الذهبية خلال الـ20 سنة الماضية كان على توليد استجابات للأجسام المضادة، وليس على استجابات محددة لخلايا T، ولكن ما توصلنا إليه هو ضرورة العمل على توليد استجابات محددة لخلايا T، وأظهر ذلك نتائج إيجابية".