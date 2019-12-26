دراسة تؤكد أن تناول الماغنيسيوم بكثرة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض القلب

أفادت دراسة استطلاعية جديدة بوجود علاقة عكسية محتملة بين تناول الماغنيسيوم الغذائى وأمراض القلب التاجية القاتلة لدى النساء بعد انقطاع الطمث .وأظهرت الدراسة أن ارتفاع تناول المغنيسيوم كان مرتبطًا بتقليل المخاطر ذات دلالة إحصائية في مرض القلب التاجي القاتل وتقليل خطر الوفاة المفاجئة في القلب

المغنيسيوم يخدم العديد من الوظائف في جسم الإنسان، حيث إنه من المهم بالنسبة إلى:

-تخليق البروتين

-تشكيل عظمي صحي

-تنظيم ضغط الدم

-الحفاظ على صحة القلب

-إنتاج الطاقة

-وظيفة العصب

-السيطرة على نسبة السكر في الدم

ووفقاً لمكتب المكملات الغذائية التابع لمعهد الصحة الوطني البريطانى، قال الباحثون إنه ينبغي على الرجال البالغين الأصحاء استهلاك 400 إلى 420 ملليجرام من الماغنيسيوم يومياً.

ويجب على النساء البالغات الأصحاء استهلاك 310 إلى 320 مجم يومياً، وتتطلب النساء الحوامل جرعة أعلى من النساء غير الحوامل، وإذا كنت تأخذ المغنيسيوم كمكمل غذائى، فإن أكثر ما يجب تناوله هو 350 مجم يوميًا، ومع ذلك ، يمكن وصف المغنيسيوم لمنع الصداع النصفي مع جرعة يومية تزيد عن 350 ملغ في اليوم، لكن يجب أن تؤخذ هذه الجرعات فقط مع إشراف طبي.

مصادر المغنيسيوم

تم العثور على المغنيسيوم في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، وخاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الألياف، مثل المكسرات والخضراوات المورقة والبقوليات والحبوب الكاملة من بين أفضل المصادر.

وبعض الأطعمة المحددة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم تشمل:

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اللوز

السبانخ

الكاجو

الفول السوداني

حبوب القمح أو الخبز

حليب الصويا

فاصوليه سوداء

زبدة الفول السوداني

لكن الطعام ليس المكان الوحيد الذي ستجد فيه هذا المعدن، بل ستجده أيضًا في المكملات الغذائية وبعض الأدوية، وعلى سبيل المثال، إنه المكون الأول في بعض الملينات

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