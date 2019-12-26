دراسة تؤكد أن الحمية الغذائية تصيب بالإحباط والشعور بلوحدة

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية مقيدة هم أكثر عرضة للإحباط عندما لا يستطيعون مشاركة ما يتناوله الآخرون.وقالت "كايتلين وولي "أستاذة التسويق المساعد في كلية "صموئيل كورتيس جونسون للإدارة والإدارة " فى نيويورك إن وجود قيود على الغذاء يجعل الناس يشعرون بالوحدة.وخلصت الدراسة إلى أن قيود الغذاء والشعور بالوحدة آخذة في الارتفاع و" قد تكون أوبئة ذات صلة " مما يستدعي إجراء مزيد من البحوث.

وإليكم مجموعة نصائح تساعدك على إتباع نظام غذائى ناجح ، وفقاً لموقع Step to health.

1-اجعل الدايت نمط حياة

يجب أن يصبح الدايت جزءًا من نمط حياتك، بحيث يصبح اتباع الوجبات الغذائية الصحية عادة مستمرة على المدى الطويل وليس لفترة من الوقت.

2- امنع السكر الأبيض فى طعامك

أصبح منع السكر الأبيض فى طعامك من الأشياء التى تساعد على نجاح النظام الغذائى الذى تتبعه، وهو ما توصى به أيضا منظمة الصحة العالمية لان السكر يجعل الكبد يصنع دهون الجسم ويزيد من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

3-يجب أن يشمل الخضراوات

من المهم تناول الكثير من الخضراوات (القرنبيط، الخرشوف، الفاصوليا الخضراء، الكرنب، السبانخ، والفلفل، وغيرها) فى نظامك الغذائى، حيث إن الخضراوات غنية بالألياف التى تساعد على الشبع والامتلاء وهو ما يساعد على تقليل الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت.

4-تعزيز فقدان الوزن باعتدال

الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين صنفتها الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة بين أفضل الوجبات الغذائية لإنقاص الوزن، لأن هدفها هو أن يفقد الناس الوزن الزائد ويحسنون صحتهم، لذا فإن إنقاص الوزن تدريجياً أفضل من إنقاص الوزن السريع.

Advertisements

5- اختيار نوعية طعام صحى

لأنه ليس فقط مقدار الطعام الذى تتناوله مهم، ولكن أن الأشياء التى تتناولها وجودتها من أهم الأشياء التى يجب أن تنتبه لها.

6- تخلص من الدهون غير الصحية

الدهون المشبعة من أسوأ أنواع الدهون الغذائية، ويمكن أن تؤدى إلى الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

7-لا تشعر نفسك بالجوع

ليس عليك تجويع نفسك لفقدان الوزن أو مكافحة مرض السكرى، لكن يمكنك تناول الطعام الصحى بكميات مناسبة.

قد يهمك أيضا:

7نصائح للحفاظ على صحة الأم والجنين والحفاظ على نسب السكرى

تعرف على طرق الحافظ على مستوى الكولسترول في الجسم