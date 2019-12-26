تعرف علي أهم أسباب الإصابة بالخمول

الخمول من الأمور التي تعبر عن الشعور بالتعب والإجهاد، فإذا أصابك الخمول وخصوصا علي مدى طويل لا يؤثر في مستويات الطاقة فحسب، بل يؤثر أيضًا على الحافز والقدرة على التركيز، وغالبًا ما يكون الخمول أحد أعراض مشكلة أو مرض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع " facty.". فالخمول هو حالة من انخفاض الوعي واليقظة يقترن بالتعب الشديد، وفي حين أن الخمول عادة ما يكون خفيفًا نسبيًا إلا أنه يمكن أن يستمر لفترة طويلة ويمكن أن يضر بحياة الشخص، فالخمول عادة ما يكون السبب الكامن وراء وجود مشكلة صحية ويجب علاجها.

فالخمول مقابل التعب، في حين أن الخمول والتعب غالبًا ما يتم استخدامهما بالتبادل، إلا أنهما ليسا متماثلين، والتعب والخمول ينتج عن فترة من النشاط البدني أو العقلي، وليس مرضًا، وتتشابه الأعراض التي يعاني منها شخص ما مع الخمول والتعب، لكن الأسباب مختلفة.

فالخمول هو حالة من انخفاض الوعي واليقظة يقترن بالتعب الشديد، وفي حين أن الخمول عادة ما يكون خفيفًا نسبيًا إلا أنه يمكن أن يستمر لفترة طويلة ويمكن أن يضر بحياة الشخص، فالخمول عادة ما يكون السبب الكامن وراء وجود مشكلة صحية ويجب علاجها.

فالخمول مقابل التعب، في حين أن الخمول والتعب غالبًا ما يتم استخدامهما بالتبادل، إلا أنهما ليسا متماثلين، والتعب والخمول ينتج عن فترة من النشاط البدني أو العقلي، وليس مرضًا، وتتشابه الأعراض التي يعاني منها شخص ما مع الخمول والتعب، لكن الأسباب مختلفة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

إليك بعض الأفكار حول كيفية التغلب على خمول الجسم بعد الغداء دون قيلولة

6 علامات رئيسية يرتبط وجودها بفقر الدم الخبيث من بينها الشعور بالتعب الشديد