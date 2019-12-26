شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى جلدك من الترهل والتجاعيد إذا اقتربتى من سن اليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انقطاع الطمث ، يبدأ إنتاج هرمون الاستروجين في الانخفاض الأمر الذى يؤدى إلى ترقق الجلد وترهله وتجاعيده.

عادة ، تدخل المرأة في سن انقطاع الطمث ما بين 40 و 58 عامًا، وعندما يحدث ذلك لا يؤثر ذلك على الجسم الداخلى فقط ولكن يؤثر أيضا على البشرة لأن انخفاض هرمون الاستروجين يسبب التجاعيد وترقق الجلد.

قد يفقد الجلد على الوجه واليدين والصدر، الرطوبة والكولاجين والدهون أثناء انقطاع الطمث، ونتيجة لذلك ، قد تبدئين في ملاحظة التجاعيد في هذه المناطق، يمكن تخفيف بعض آثار الشيخوخة هذه عن طريق اتباع روتين صحي للعناية بالبشرة بعد انقطاع الطمث.





تطهير وترطيب لترطيب بشرتك

تطهير بشرتك بانتظام هو أفضل وسيلة للحفاظ على بشرتك صحية ومتوهجة، فمع تقدمك في العمر ، تصبح بشرتك أكثر جفافًا لأن الغدد الزيتية تصبح أقل نشاطًا.، وعند اختيار منظف اختارى نوعًا كريميًا بدلاً من المنظفات الرغوية أو الهلامية ، ويجب وضع المرطب على بشرتك وهى رطبة لتعزيز الماء.





حماية بشرتك من الشمس

مع تقدمك في السن ، تفقد بشرتك القدرة الطبيعية على حماية نفسها من الشمس، لذلك يصبح من الضروري استخدام غسول واقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى، كل يوم قبل الخروج.





التخلص من خلايا الجلد الميتة

قد يساعد استخدام واقي الشمس يوميًا على منع ظهور البقع المرتبطة بالعمر، ولكن لسوء الحظ إذا حصلت عليها بعد انقطاع الطمث ، فقد يساعد استخدام منتجات التقشير على التخلص من خلايا الجلد الميتة

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تناول مضادات الأكسدة

يساعد الكولاجين على إبقاء بشرتك شابة ، وعندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث ، تفقد بشرتك الكولاجين ، لذا فأن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة قد يساعد في تعويضها.





لا تجهد نفسك كثيرا

التوتر الكثير قد يؤثر أيضا على صحة جلدك ويتسبب فى جفافها ويجعلها أكثر حساسية، كما قد يسبب الإجهاد أيضًا حالات جلدية مثل الصدفية.





ممارسة الرياضة بانتظام

قد تساعد التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية ، التي تبطئ التقدم فى العمر، تساعد ممارسة التمارين على تدفق الدم والأكسجين مما يجعل بشرنك تبدو أكثر إشراقة.

النوم جيدا فى الليل

قد تؤثر قلة النوم على مستويات الهرمونات والتمثيل الغذائي وتؤذي بشرتك، لذا فان الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الليلي الجيد أمر مهم للحفاظ على بشرتك صحية.