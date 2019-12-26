شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التعامل مع المرضى الذين يزيد أوزانهم عن 200 كيلو.. الدكتور كريم صبرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى السمنة المفرطة الذين تفوق أوزانهم 200 و300 كيلو جرام لا يعانون من السمنة فقط بل يعانون من العديد من الأمراض المصاحبة للسمنة، لذا طريقة التعامل مع هؤلاء المرضى تكون خاصة للغاية.

الدكتور كريم صبرى أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشارى جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادى النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح فى التقرير التالى طرق التعامل مع أصحاب الأوزان والسمنة المفرطة.

وفى بداية حديثه لـ ”الخليج 365” أوضح الدكتور كريم صبرى أنه يقابل يومياً العديد من المرضى الذين تفوق أوزنهم الـ200 و300 كيلو وأشعر أنهم الأجدر بالمساعدة فى التخلص من كل هذا الوزن الذى يشكل خطورة كبيرة عليهم.

وأشار إلى إن إجراء عملية تكميم أو تحويل مسار المعدة للأوزان التى تفوق الـ 200 و300 كيلو به الكثير من التحديات، حيث إن هذا المريض يكون لديه مشاكل صحية كثيرة مثل مشاكل في التنفس، ومشاكل تتعلق بالضغط وأخرى بالسكر، فهو لديه مشاكل صحية أكثر من الإنسان الطبيعى.

وفى السياق ذاته أكد أنه يقوم بتحضير هذا المريض بشكل جيد قبل إجراء الجراحة، وذلك بالتعرف على تاريخه المرضى جيداً، ونتعرف على الأدوية التى يتناولها، ونتعرف ايضا على وظائف القلب، ويتم تجهيزه ونختار له المكان الآمن لإجراء الجراحة.



مراحل لإجراء عملية التكميم أو التحويل لأوزان تفوق الـ 200 و300 كيلو مراحل لإجراء عملية التكميم أو التحويل لأوزان تفوق الـ 200 و300 كيلو

ولفت إلى إن هذا المريض يحتاج إلي مكان مجهز وبه الكثير من التجهيزات الخاصة بالجراحة، ويحتاج إلي طبيب تخدير يكون متمكن جدا، ويكون متخصص في تخدير حالات السمنة، حيث يحتاج إلي اكسجين مكثف بعد العملية، ويحتاج رعاية مركزة بصورة معينة، بمعنى أن تكون المستشفى مؤهله لإجراء مثل هذه العمليات.

أما التجهيز داخل حجرة العمليات فهو يحتاج إلى مناظير عالية الجودة ويفضل استخدام الدباسات الذكية التي تستطيع أن تختار لون الغيار وسمك النسيج، لأن المعدة في الأوزان التي تفوق الـ 200 كيلو تكون سميكة، وتحتاج إلي غيارات طبية امريكية على أعلى المستويات.

وما بعد إجراء العملية يحتاج إلى عناية أكثر من الطبيعى ويحتاج إلى حركة أكثر بعد ساعتين، ويحتاج أن يتناول الماء بكثرة، وسيتم استخدام ادوية للسيولة بعد اجراء العملية فترة لا تقل عن 10 أيام لأنه يفقد وزن كثير جدا فيحتاج إلى رعاية صحية.

وأكد الدكتور كريم صبرى أنه من الضرورى اختيار المكان المجهز لإجراء العملية مع اختيار الطبيب ذو الخبرة الطويلة حتى يتم إجراء العملية بسلام دون أى مضاعفات.

وجدير بالذكر أن مستشفى وادي النيل تعتبر من أكثر المستشفيات المجهزة على أعلى مستوى لاستقبال مثل هذه الحالات حيث تحتوى على وحدة متكاملة لجراحات السمنة المفرطة، وتتوافر بها جميع معايير الامان، و يوجد بها اعلى الامكانيات العالمية داخل حجرة العمليات، فجميع الاجهزة داخل حجرة العمليات على اعلى مستوى، وكذلك اجهزة التخدير والمواد المستخدمة به، واطباء التخدير اساتذة جامعة على اعلى مستوى، كل هذا تحت منظومة JCI، التي تقيم المستشفيات تقيماً دولياً سواء في معاملة المرضى نفسهم، والمستهلكات الطبية العالمية، وطريقة التعقيم.

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مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .



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