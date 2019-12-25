إسماعيل مطر يتحدث عن موسم الوحدة ومستوى الفريق وسبب تراجع النتائج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال إسماعيل مطر لاعب فريق الوحدة الإماراتي إن ما يمر به الفريق ليس سوء حظ فقط، وإنما هناك عوامل أخرى ساهمت في تراجع النتائج الموسم الحالي.
وأضاف مطر، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "من الممكن أن تكون قرارات غير صحيحة في بعض المباريات، حيث تتسبب بعض الأخطاء في الخسارة".
وتابع: "على الفريق أن يحسن وضعه، وأتوقع أنه يسير في الطريق الصحيح بمسابقة الدوري".
وحول إمكانية رحيل لاعب الفريق الإسباني كارليتوس قال: "هذا الأمر راجع إلى إدارة النادي، وبالنسبة لي كلاعب أن أقدم دوري في الملعب، أما بقية الأمور الأخرى فهي من حق إدارة النادي"، مؤكدا أنه "من الممكن أن يعطي رأيه لو طلب منه ذلك فقط".
وأتم اللاعب تصريحاته: "الكل يعمل من أجل العودة وتقديم أفضل ما لديه من أجل عودة الفريق لانتصاراته".
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