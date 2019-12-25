جائزتان للإمارات في مهرجان "كان" للإعلام المؤسسي والتلفزيون

فازت دولة الإمارات بجائزتين مرموقتين في مهرجان "كان" للإعلام المؤسسي والتلفزيون 2019.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن فوزها ضمن فعاليات المهرجان بجائزتي "الدولفين الذهبي" عن فئة أفلام الموارد البشرية وجائزة "الدولفين الأسود" عن فئة أفضل موسيقى تصويرية عن مشاركتها بفيلم "عزّم" لأفضل حملة ترويج لمبادرة صحية حكومية متفوقة على 1000 فيلم مشارك من جميع أنحاء العالم.

ووصل الفيلم إلى اللائحة القصيرة المرشحة لفئتين أخريين لفئة أفلام الاتصالات المتكاملة "الأفلام ومقاطع الفيديو كجزء من حملة تواصل أكبر" وفئة أفلام الصورة المؤسسية.

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وتعد جوائز مهرجان "كان" للإعلام المؤسسي والتلفزيون في فرنسا من أكبر الجوائز الدولية التي تقام في مجال الإنتاج الإعلاني والسينمائي، إذ يتم الاحتفاء بأفضل أفلام المؤسسات التجارية والإعلانات التلفزيونية على مستوى العالم في مدينة "كان" بفرنسا، أحد أهم مراكز الإنتاج الإعلامي والسينمائي.





وأعرب عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، عن سعادته بفوز الإمارات ممثلة بالوزارة بهذه الجوائز المرموقة في إنجاز جديد وبأفكار وطاقات الشباب الملهمة والمبتكرة.

وأضاف أن وصول الوزارة إلى منصات التتويج يأتي في إطار جهودها لتقديم مقومات الرعاية الصحية، التي تستند إلى الرؤية المستقبلية للإمارات، وتتماشى مع ما تشهده البلاد من تطور في جميع القطاعات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

واعتبر العويس هذا الفوز دليلاً وتقديراً على جودة البرامج الصحية المستدامة التي تعتمدها الوزارة، من خلال الترويج لها بطريقة إعلامية مبتكرة، وقال: "عندما نكون مبتكرين فإننا نؤسس لاستثمار مستدام في المستقبل لترسيخ الريادة الإماراتية كنموذج للدول التي تستثمر في المستقبل وتعمل على امتلاك أدواته".