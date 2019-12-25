3 وصفات طبيعية سهلة للتخلص من البقع الداكنة بالوجه

تتسبب البقع الداكنة على الوجه فى الكثير من الإحراج للنساء، وغالبًا ما تفسد عليهن إطلالتهن وتجعلهن طيلة الوقت فى حاجة ماسة لتطبيق مكياج متقن يخفى هذه البقع من البشرة. وتظهر البقع الداكنة على الوجه لأسباب عدة، أكثرها شيوعًا التعرض الكثير لأشعة الشمس من دون استخدام كريم واقي من الشمس، بالإضافة إلى آثار البثور على البشرة فضلاً عن الآثار الجانبية لبعض العلاجات.

ويمكن علاج هذه المشكلة المحرجة باستخدام وصفات طبيعية تساعد على التخلص من البقع الداكنة، وفقاً لما ذكره موقع "purefiji"، فتعرفى عليها.

وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة

جل الصبار

ينصح بوضع جل الصبار مباشرةً على البقع الداكنة لمدة 30 دقيقة في الصباح والمساء، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، واستخدام مرطب الوجه بعدها.

خل التفاح

ينصح بمزج كميات متساوية من خل التفاح والماء في وعاء، مع التقليب جيداً، ووضعه على البقع الداكنة، ويمكن خلط بضع قطرات من عصير الليمون بالخل، أو الجمع بين 3 ملاعق كبيرة من عصير البرتقال ونصف ملعقة من الخل، ووضعهم على البقع الداكنة وتركها على الوجه لبضع دقائق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر واستخدام مرطب الوجه. ولكن يفضل عدم استخدام هذه الوصفة أكثر من مرتين أسبوعيًا.

وصفات طبيعية للتخلص من البقع الداكنة (3) طرق التخلص من البقع الداكنة

الفجل

Advertisements

ينصح بوضع معجون الفجل على الجلد لمدة 15 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر ثم استخدام مرطب الوجه، مع تكرار هذه الوصفة من 2 إلى 3 مرات فى الأسبوع، وفى حالة الرغبة فى الحصول على نتائج أكثر إيجابية ينصح بدمج قطعة واحدة من الفجل المبشور بطول 4 إلى 5 بوصات مع كوب من خل التفاح في جرة زجاجية، وخلطهم جيدا وتترك لمدة أسبوعين، ويهز الخليط مرة واحدة في اليوم، و بعد أسبوعين ، يوضع المزيج على البقع الداكنة ثلاث مرات في اليوم لمدة شهر واحد، مع الاحتفاظ بالمزيج في الثلاجة.

قد يهمك ايضاً:

خمس ماسكات منزلية تعالج كل مشاكل البشرة

7 نصائح لحماية بشرتك من الجفاف في فصل الشتاء