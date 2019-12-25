5 تصرفات حكيمة عليك فعلها عند البدء بعلاقة جديدة

لا تحدث العلاقة المثالية بين الرجل والمرأة بين عشية وضحاها، إذ يتطلب الأمر الصبر والشجاعة والحب وعوامل كثيرة أخرى لبناء علاقة ناجحة تدوم طويلاً.

وللبدء بعلاقة جديدة صحية، لا بد من اتباع بعض الإجراءات الضرورية التي تضمن النجاح لهذه العلاقة، ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا النصائح التالية:

１- التخلص من شوائب الماضي

قبل البدء بأي علاقة جديدة، ينبغي التخلص من أي شوائب من الماضي، ومن الأفكار المسبقة التي عادة ما تكون نمطية عن العلاقة بين الرجل والمرأة. إضافة إلى ما سبق، حاول أن تتخلص من آثار علاقاتك السابقة، وتبدأ من جديد كما لو أنها أول علاقة تخوضها في حياتك، ولكن تنبه إلى أنك قد تستفيد من تجاربك السابقة لتفادي الأخطاء في العلاقة الجديدة.

２- التعرف على أصدقاء الشريك

الروابط الاجتماعية ضرورية لنجاح أي علاقة، لذا من المهم التعرف على أصدقاء الشريك وتعريفه على أصدقائك، لأن ذلك يعد طريقة رائعة لعقد لقاء بين العالمين، وبالتالي تكوين رابط اجتماعي قوي. وأظهرت العديد من الدراسات بأن وجود أصدقاء مشتركين لطرفي العلاقة وسيلة رائعة لهما لتقوية علاقتهما.

３- حدد الأهداف القابلة للتحقيق

حاول تحديد أهداف يمكن تحقيقها في علاقتك مع الشريك، وتجنب الوعود المعسولة بأشياء لا يمكنك تحقيقها للطرف الآخر، لأن ذلك سيشعره بالإحباط مستقبلاً ويؤثر سلباً على علاقتك به.

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4- تجنب التواصل مع الشريك السابق

إن كنت ترغب بعلاقة جديدة صحية خالية من المنغصات، تجنب التواصل مع شريكك السابق، أو الحديث عنه في حضور شريكك الحالي، لأن ذلك قد يكون سبباً رئيسياً في انهيار علاقتك الجديدة.

5- تقبل شريكك كما هو

تقوم العلاقة الزوجية على القبول المتبادل بين الرجل والمرأة، لذا فإن محاولة تغيير الشريك بشكل جذري لن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية تؤثر على استمرارية العلاقة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تقبل الشريك مع إسداء النصح له ومحاولة تغيير بعض الصفات السلبية لديه بشكل تدريجي.

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