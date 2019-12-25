تعرف علي أهم و أبرز فؤائد البطيخ

يعتبر #البطيخ من #الفواكه_الصيفية المنعشة واللذيذة، لاسيما في الليالي الصيفية شديدة الحرارة، لكن هذا ليس كل شيء، فالبطيخ يتميز بفوائد صحية جمة، وذلك بفضل احتوائه على العديد من #الفيتامينات، الأملاح المعدنية، والأحماض الأمينية و #مضادات_الأكسدة الهامة للجسم.فإذا كنت ممن لا يميلون إلى #تناول_البطيخ، فإليك 10 فوائد صحية ستجعل منه فاكهتك المفضلة على الدوام، حسب ما جاء في موقع "كير2" المعني بالصحة:

1 - الوقاية من سرطان الثدي والبروستاتا

تعمل مادة الليكوبين المغذية والتي تضفي على البطيخ اللون الوردي، على خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء و #سرطان البروستاتا لدى الرجال.

2 - تحسين الأوعية الدموية

خلص باحثون من جامعة تكساس إلى أن البطيخ يحتوي على مكونات تجعله كالفياغرا تماماً، فهذه المكونات تحفز الأوعية الدموية وتعمل على زيادة الرغبة الجنسية.

3 - الحد من الإصابة بأمراض القلب

كما تم ربط مادة الليكوبين الموجودة في البطيخ بالحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، #تصلب_الشرايين وارتفاع #ضغط_الدم.

4 - إنقاص الوزن

ونظراً لاحتوائه على مادة السيترولين، والتي تساعد في منع تراكم الدهون بالخلايا بعد تحولها في الجسم إلى أحماض أمينية تسمى أرجينين، يعتبر البطيخ وسيلة آمنة وفعالة في #إنقاص_الوزن غير المرغوب فيه.

5 - الوقاية من الشيخوخة المبكرة

كما يحتوي البطيخ على مركبات الفلافونويد، الكاروتين والتريتيربينويد، والتي تتميز بقدرات مضادة للأكسدة تعمل على تدمير الجذور الحرة الضارة في الجسم مما يؤخر مرحلة #الشيخوخة.

6 - المحافظة على الكبد

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يحتوي البطيخ على كميات وفيرة من الجلوتاثيون، وهو عنصر غذائي هام للحفاظ على صحة #الكبد.

7 - صحة البشرة

كما تحتوي هذه الفاكهة المنعشة على كميات كبيرة من البيتاكاروتين الضرورية للحفاظ على #بشرة_صحية.

8 - تعزيز المناعة

كما أن احتواءه على فيتامين C، يجعل من البطيخ وسيلة فعالة في تعزيز #مناعة_الجسم.

9 - منع الجفاف

92% من البطيخ عبارة عن ماء، مما يجعله خيارا ممتازا ومنعشا لمنع الجفاف وإعادة ترطيب #خلايا_الجسم.

10 - مضاد للالتهاب

يلعب البطيخ دورا هاما جدا في علاج العديد من الالتهابات في الجسم خاصة #التهابات_المفاصل، وذلك بفضل احتوائه على فيتامينات عديدة ومواد مضادة للأكسدة.

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