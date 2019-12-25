تعرف علي أهم و أبرز فؤائد التمر

كشفت دراسة حديثة نُشرت بإحدى المجلات الألمانية أن لتناول التمر يوميًّا؛ تأثيرات مدهشة على صحة الإنسان حتى إنه يساعد على إنقاص الوزن، بشرط ألا يتناول المرء الكثير منه.وذكرت الدراسة، ان ” التمر يحتوي على الكثير من فيتامين (ب6)، المسؤول عن إنتاج الجسم للسيروتونين والنورادرينالين، وتعمل هذه الهرمونات على تنظيم مستوى التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وقد يؤدي الانخفاض المستمر لفيتامين (ب6) إلى الاكتئاب.

كما أن البورون الموجود في التمر يعمل على تقوية العظام، في حين يسهم الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الموجودة في هذه الثمار المجففة، في صحة العظام ومنع أمراض مثل هشاشة العظام”.

وعلى الرغم من احتواء التمر على كثير من السكريات والسعرات الحرارية؛ فإنه يساعد في إنقاص الوزن بشرط عدم الإكثار منه؛ فمضادات الأكسدة الموجودة به تحفز عملية الهضم والتمثيل الغذائي؛ فضلًا عن الشعور بالامتلاء؛ وهو ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.

كما تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف، وهي الشيء الهام لعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح، كما أن تناول التمر يقي من الإمساك، ويساعد التمر أيضا على التخفيف من أعراض الحساسية، مثل العطس وسيلان الأنف ودمع العينين، بسبب مكوناته المضادة للأكسدة.ا

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