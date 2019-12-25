تعرف علي أهم و أبرز فؤائد العسل الأسود

الكثير من الأشخاص يتسائلون عن فوائد العسل الاسود وعن فوائدة الصحية والقيمة الغذائية له وأهميته لجسم الإنسان ولذلك فإننا من خلال موقع ثقف نفسك قد قمنا بتجميع أهم الفوائد الصحية للعسل الأسود فتابعوا قراءتها معنا في مقالة فوائد العسل الاسود فالعسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من المواد والعناصر الغذائية الهامة للجسم كالحديد والكالسيوم والماغنسيوم والفسفور ويحتوي على الكربوهيدرات والفيتامينات ويحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ولذلك فهو يمتلك العديد من الفوائد الصحية.

1-المواد المضادة للأكسدة: يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية جدا من المواد المضادة للأكسدة أكثر من السكر العادي مما يجعله مفيد جدا في التقليل من خطر الإصابة بمرض السرطان كما أنه يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

2-الروماتيزم والعظام : للعسل الأسود خواص مضادة للالتهابات وبذلك فهو يساعد على علاج الروماتيزم والتهاب المفاصل، كما أنه يحافظ على صحة العظام لاحتوائه على عنصر الكالسيوم

3-السمنة: يوجد بالعسل مادة تسمى البوليفينول لها تأثير مضاد للأكسدة وقد ثبتت فعاليتها في تقليل السمنة والحد من زيادة الوزن وهو كذلك يعمل على تقليل امتصاص السعرات الحرارية بالجسم.

4-الصداع: يعتبر العسل الأسود علاج جيد للصداع حيث أنه يحتوي على فيتامين ب 6 وحمض البانتوثنيك والذي يؤدي نقصهما إلى حدوث الصداع والشعور بالتعب والإجهاد

5-الجهاز العصبي: يحتوي العسل الأسود على عنصر الماغنسيوم والذي يساعد على تنشيط الجهاز العصبي وهو يعمل كذلك على الاسترخاء للأعصاب والأوعية الدموية حيث أن نقص الماغنسيوم بالجسم إلى ارتفاع ضغط الدم والتشنجات العضلية.

6-الأنيميا: يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من عنصر الحديد الهام جدا لتكوين الهيموجلوبين بالدم مما يجعله عنصرا فعالا جدا في علاج الأنيميا وفقر الدم.

7-حب الشباب: يحتوي حب الشباب على حمض اللاكتيك والذي يساهم بدوره ويعمل على تخفيف حب الشباب.

8-البوتاسيوم: يحتوي العسل الأسود على نسبة من عنصر البوتاسيوم والذي يعمل على حفظ التوازن الحامضي والقاعدي بخلايا الجسم، ويلعب البوتاسيوم دورا هاما جدا في الأعصاب وتقلص العضلات والحفاظ على صحة القلب.

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9-مرض السكري: يساعد العسل الأسود على تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث أنه يحتوي على نسبة سكر منخفضة مما يساعد على إبطاء عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، وهو يحتوي على نسبة عالية من الكروم والذي يؤدي نقصه إلى ضعف تحمل الجلوكوز مما يؤدي إلى اضطراب نسبة السكر في الدم.

10-الصحة الجنسية: يساعد العسل الأسود على تعزيز الصحة الجنسية حيث أنه يحتوي على عنصر المنجنيز الذي يساعد على إنتاج الهرمونات الجنسية، كما يساعد على تحسين عمل الجهاز العصبي والوقاية من الجلطات الدموية

11-الإمساك: يمكن استخدام العسل الأسود في علاج الإمساك عن طريقة استخدامه مع الحليب في الحقن الشرجية مثل الحقن الشرجية لفوسفات الصوديوم المستخدمة للأطفال في المستشفيات.

12-الحيض: تعاني المرأة دائما أثناء فترة الحيض من نقصان في عنصر الحديد في الجسم وبذلك فالعسل الأسود يمد الجسم بالحديد الذي يمنح الجسم القوة والصحة، كما أن الكالسيوم والماغنسيوم الموجود في العسل الأسود تساعد على تمنع تخثر الدم وتعمل على تخفيف تشنجات الحيض والحفاظ على صحة عضلات الرحم.

وبذلك فالعسل الأسود يعتبر جوهرة سوداء تمتلك العديد من الفوائد والعن اصر التي يكون الجسم في حاجة دائمة لها فاحرص على تناول العسل الأسود دائما.

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