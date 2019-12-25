شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق تجنبك التعرض لكسور العظام لو سنك فوق الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد مخاطر التعرض لكسور العظام مع التقدم فى السن، حيث تقل كثافة العظام، خاصة عند عدم اتباع نظام غذائى صحى، وهو ما يجعل العظام أكثر هشاشة وضعفاً، فى هذا التقرير نتعرف على 4 طرق تجنبك التعرض لكسور العظام، وفقاً لموقع "جون هوبكنز".

وقال صموئيل دورسو، مدير الطب المسنين وعلم الشيخوخة بجامعة جونز هوبكنز: "إذا فهمنا العمليات الحيوية الأساسية التي تخلق هشاشة العظام ، فيمكننا تطوير تدخلات أفضل - من الأدوية إلى تغييرات نمط الحياة، ولحسن الحظ ، أظهرت الأبحاث بالفعل أن بعض خطوات نمط الحياة يمكن أن تساعد فى الوقاية من هشاشة العظام".

تحديد هشاشة العظام في وقت مبكر قبل الكسور

قد تُعتبر أنت أو أحد أفراد أسرتك تعانى من ضعف فى العظام إذا طبقت عليك ثلاثة أو أكثر من هذه المعايير:

انخفاض وزنك بدون سبب فى العام الماضى.تشعر بالضعف و لديك مشكلة في الوقوف دون مساعدة أو قوة قبضة يدك قد انخفضت.أنت تشعر بالإرهاق، كل ما تفعله يتطلب مجهودًا كبيرًا.مستوى نشاطك منخفض. يتضمن ذلك الأعمال المنزلية والأنشطة التي تقوم بها.أنت تمشي ببطء، تعتبر وتيرتك بطيئة إذا كان الوقت الذي تستغرقه أكثر من ست أو سبع ثوان للمشي 15 قدمًا.من المهم أيضًا الحفاظ على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري تحت السيطرة.

طرق للوقاية من كسور العظام

كن نشيطًا معظم أيام الأسبوع

أوضح "دورسو" : "أحد أسباب الضعف هو فقدان كتلة العضلات المرتبطة بالعمر، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأنشطة مثل المشي تعمل على تحسين القوة وتقليل الضعف.

تناول طعام صحى

استهدف 3 وجبات صحية يوميًا تشمل الفواكه والخضروات والبروتين والدهون الجيدة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم

في إحدى الدراسات ، كان الأشخاص الذين اتبعوا هذا النهج (المعروف أيضًا باسم حمية البحر الأبيض المتوسط) أقل عرضة بنسبة 74 % للضعف.

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-تأكد من تضمين ما يكفي من البروتين لقوة العضلات، حيث تحتاج النساء إلى حوالي 46 جرامًا في اليوم ، بينما يحتاج الرجال إلى حوالي 56 جرامًا - لكن الكثير من كبار السن لا يحصلون على ما يكفي. المصادر الجيدة تشمل:

-حليب قليل الدسم.

-اللحوم والأسماك والدواجن.

-فاصوليا مجففة مطبوخة.

-الزبادي .

تحسين أداء ذهنك

أظهرت الدراسات أن التواصل الاجتماعي مع الآخرين والاستمرار في التعلم تحسن مهارات التفكير والأداء البدني أيضاً، وكذلك ممارسة التمارين الذهنية مثل: حل الكلمات المتقاطعة.

ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة فى تحسين قوة عظامك حتى التمارين البسيطة.