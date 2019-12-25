صحة ورشاقة

هيئة الصحة البريطانية تحذر من ابتلاع الأطفال بطاريات اللعب الصغيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس هيئة الصحة الوطنية البريطانية " Nhs " من أن البطاريات المخصصة للألعاب الصغيرة، يمكن أن تقتل الأطفال إذا تم ابتلاعها ويجب نقلهم  لأقرب مستشفى على الفور.

وحث البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي لـ NHS England ، الآباء والأمهات ضرورة توخي الحذر في عيد الميلاد هذا العام، حيث سيكون هناك المزيد من البطاريات التى يتم العثور عليها في الأضواء الاحتفالية وبطاقات عيد الميلاد الموسيقية والألعاب الوامضة وأجهزة التحكم عن بعد، وذلك وفقا لتقرير الهيئة، حيث يمكن لهذه "البطاريات المعدنية" حرق جزء في الحلق وتؤدي إلى نزيف داخلي كارثي والموت في أقل من ساعتين.

وقال البروفيسور بويس: "بالنسبة للأطفال الصغار، يمكن أن تبدو بطاريات الأزرار كالحلويات وتوجد في أي شيء من الألعاب وبطاقات عيد الميلاد الموسيقية والزخارف الاحتفالية، لذلك نريد أن نضمن أن الآباء يدركون مخاطر هذه البطاريات المميتة".

بطارية ليثيروم
بطارية ليثيروم

 

وتعد أفضل طريقة لحماية الأطفال تكون ببساطة عن طريق الحفاظ على البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال، والتأكد من أن أي ألعاب تتطلب البطاريات تكون مغلقة بإحكام داخل حجرة البطارية، وإذا صادف وقام طفلك بابتلاع بطارية، يجب أخذه على وجه السرعة إلى وحدة الطوارئ، لسرعة إنقاذه.

في وقت سابق من هذا العام، أصدر فرع التحقيق في سلامة الرعاية الصحية للهيئة، تقريرًا يتضمن 5 توصيات تتعلق بالسلامة لتجنب حدوث حوادث مماثلة حيث تشمل: تحسين سلامة وتصميم البطاريات والعملة المعدنية ، ودعم الكشف السريري للبطاريات التي يتم تناولها.

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الطفلة الى توفت عام 2017

 

وفاة طفلة عام 2017 بسبب ابتلاع البطارية
 

وعرض تقرير جريدة الـ " ديلى ميل" قصة طفلة 3 سنوات قامت بابتلاع بطارية بحجم 23 مم في ديسمبر 2017  بطريق الخطأ، لم يتم اكتشافها إلا بعد وفاتها.

 

وكانت الطفلة تعاني من القيء وآلام في المعدة، والتهاب الحلق وعدم القدرة على رؤية في الأيام الستة السابقة لوفاتها، وقد وصفت المضادات الحيوية لالتهاب اللوزتين مرتين.

 

تسببت بطارية الليثيوم فى تآكل الأنسجة وتسببت في ناسور "طريق غير طبيعي" بين المريء والشريان الأورطي، مما أدى إلى نزيف داخلي "كارثي".

 

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