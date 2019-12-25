شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة على القرود تمنح الأمل للقاح زيكا الذي قد يحمي الأجنة من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية والتي نشرت في مجلة Science Translational Medicine بأن لقاح Zika DNA VRC5283 خفض مستويات فيروس زيكا في قرود المكاك الحامل وقلل من خطر مشاكل الجنين، ولكن اللقاح هو في مرحلة مبكرة من التجارب البشرية.

وزيكا هو فيروس فلافي ينتقل عن طريق البعوض ، والذي يمكن أن يسبب صغر الرأس وهى حالة عيب خلقي يكون رأس الطفل أصغر بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى حدوث تشوهات خلقية حادة عند الرضع المولودين لأمهات مصابات، ولكن إدخال لقاح فعال لـ Zika سيمنع إصابة النساء الحوامل والآثار الخلقية الناتجة عند الطفل الذي لم يولد بعد.

وقال الدكتور كون فان رومباي ، عالم الفيروسات في مركز أبحاث الرئيسيات الوطني بكاليفورنيا في جامعة كاليفورنيا إن هذه الدراسة كانت الأولى التي تختبر لقاح زيكا الذي أُعطي قبل الحمل بالتعرض للفيروس أثناء الحمل.

وتتعرض الأجنة لدى النساء الحوامل المصابات بالزيكا لخطر كبير للوفاة ، صغر الرأس وغيرها من العيوب وحى الأن لا يوجد لقاح معتمد.

وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة التي أجريت على القرود صُممت لتشبه الوضع الواقعي حيث يمكن للمرأة أن تحصل على لقاح زيكا قبل أشهر أو سنوات من الحمل.

وقالوا إن نتائجهم يمكن أن تساعد في تطوير والموافقة على لقاح VRC5283 للاستخدام في البشر. ومع ذلك ، فإن نتائج اختبار الحيوانات غالبا ما تكون مختلفة في الناس.

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قام الفريق بتطعيم القرود الأنثى التي لم تكن حامل، بعد التطعيم ، تم إسكانهم مع الذكور وسمح لهم بالتزاوج، ثلاثة عشر أنثى تم تطعيمهن و 12 من حيوانات التحكم غير الملقحة أصبحت حاملاً.

تعرضت النساء الحوامل في كلا المجموعتين لفيروس زيكا في نقاط تمثل الثلث الأول والثاني، وبالمقارنة مع المجموعة الضابطة ، كان للإناث التي تم تطعيمهن فيروس زيكا أقل في دمهم واستمر لفترة قصيرة بعد التعرض. إجهاض اثنين من القرود غير الملقحة بسبب الإصابة بزيكا ، ولكن لم يكن هناك خسارة مبكرة للجنين في المجموعة التي تم تلقيحها.

في نهاية الحمل ، فحص الباحثون أنسجة الأمهات والأجنة من أجل زيكا، كان أحد عشر من بين 12 جنينًا في القرود غير الملقحة مصابًا بفيروس زيكا القابل للكشف في الحمض النووي الريبي ، لكن لم يتم اكتشاف فيروس زيكا في الحمض النووي الريبي في 13 جنينًا من القردة التي تم تلقيحها، وقال الباحثون إن هذا يشير إلى أن اللقاح حال دون انتقال زيكا إلى الجنين.

فالأجسام المضادة ضد زيكا في الإناث المحصنة ترتبط بالحماية من الفيروس، يبحث الباحثون أيضًا في كيفية تأثير زيكا على نمو القرود الصغيرة، وقال فان رومباي في بيان صحفي جامعي "في دراساتنا السابقة وجدنا آفات دماغية مجهرية في الأجنة المعرضة لفيروس زيكا" ، من خلال مراقبة القردة لفترة طويلة بعد الولادة ، يأمل أعضاء فريقه في أن يتعلموا المزيد عن كيفية تأثير زيكا على الأطفال على المدى الطويل.