شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الثدى مرض "حريمى" ولكنه أكثر خطورة عندما يصيب الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما نتحدث عن سرطان الثدى، فإن أغلب الناس يعتقد أنه مرض للنساء فقط ولكنه فى الحقيقة يصيب الرجال أيضاً، وسرطان الثدي لدى الرجال أمر نادر الحدوث (فرصة إصابة رجل بسرطان الثدي في حياته أقل من 1٪) ، وفقاً لإحصائيات عام 2019، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الثدى لدى الرجال، وفقاً لموقع stayhealthy.

ووفقاً للإحصائيات فإن حوالي 2.670 رجل سيتم تشخيصهم بسرطان الثدي في الولايات المتحدة بينما سيموت حوالي 500 رجل من سرطان الثدي في الولايات المتحدة.



سرطان الثدى عند الرجال

وأظهرت دراسة أن الرجال المصابين بسرطان الثدي لديهم معدلات وفيات أعلى من النساء المصابات بسرطان الثدي، ربما بسبب الاختلافات البيولوجية، وعدم تحمل العلاج، وعوامل نمط الحياة الخاطئة.

قد يظن الناس أن الرجال لا يمكنهم أن يصابوا بسرطان الثدي ولكن الحقيقة هي أن كلا من الرجال والنساء لديهم نسيج الثدي.

في دراسة تقيس الوعي العام للرجال حول موضوع سرطان الثدي ، أشار ما يقرب من 80 ٪ من الرجال إلى أنهم لم يكونوا على علم بأن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي - على الرغم من أن الرجال في الدراسة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي لأنهم كان لديهم تاريخ عائلي للمرض.

قد يكون السبب في نقص الوعي هو أن سرطان الثدي لدى الذكور أمر نادر الحدوث، وأن هناك عددًا أقل من المرضى الذين يمكن أن يدرسهم الباحثون.

الكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى الرجال

نظرًا لأن الرجال لديهم أنسجة للثدي أقل من النساء، فقد يكون الشعور بوجود كتلة أو ورم أسهل، لكن لسوء الحظ، فإن وجود أنسجة أقل للثدي يعني أيضًا أن السرطان يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر إلى الحلمة أو الجلد الذي يغطي الثدي أو العضلات الموجودة تحت الثدي، هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة للرجال المصابين بسرطان الثدي.

على الرغم من القدرة على الشعور بسهولة أكبر ، فإن قلة الوعي بالأعراض الجسدية (من قبل المرضى والأطباء) قد يؤدي إلى تأخير يصل إلى عامين بين الأعراض والتشخيص، يميل الرجال إلى معرفة محدودة بهذا المرض وعلامات التحذير المصاحبة له مثل كتل الثدي.

نظرًا لأن سرطان الثدي يُعتبر مرضًا أنثويًا ، فقد يشعر الرجال بالحرج حيال أي تغيير في منطقة الثدي أو الصدر ويؤجل رؤية الطبيب، قد يخاف الرجال أيضًا من أن يشكك الناس في رجولتهم. يمكن أن يسبب المرض ضائقة للرجال ويكون له تأثير سلبي على إحساسهم بالذات وصورة الجسم والجنس.

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سرطان الثدى عند الذكور

عوامل الخطر لسرطان الثدي عند الرجال

التعرض للعلاج بالإشعاع على الثدي أو الصدر.الإصابة بمرض يرفع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم (مثل تليف الكبد أو اضطراب وراثي يسمى متلازمة كلاينفلتر).

-وجود واحد أو أكثر من الأقارب الإناث الذين أصيبوا بسرطان الثدي.

-وجود طفرات (تغييرات) في الجينات مثل BRCA2.

-وجود طفرة جينية موروثة تتعلق بسرطان الثدي، الاختبارات يمكن أن تجد هذه الجينات.

-عوامل نمط الحياة بما في ذلك زيادة الوزن أو السمنة وعدم ممارسة الرياضة.

أعراض سرطان الثدي عند الرجال

-كتلة في منطقة الثدي أو الصدر أو الإبط، الكتلة عادة ما تكون غير مؤلمة ولكنها قد تكون رقيقة.

-بقع الجلد أو التجعيد.

- حلمة متقشرة أو جلد.

-تفريغ السوائل.