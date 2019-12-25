لو عايز تعمل دايت.. 4 فناجين من القهوة يوميًا تخفض وزنك وتمنع الدهون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجريت على الفئران عن أن شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من زيادة الوزن من نظام غذائي غير صحي عن طريق القضاء على الجينات التي تجعل الجسم يبنى الدهون، واختبر الباحثون في إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، تأثيرات استهلاك الكافيين على الفئران، وجدوا ما يعادل 4 فناجين القهوة خفضت من عمليات تخزين الدهون، وخلصوا إلى أن الكافيين يمكن اعتباره، عامل مضاد للسمنة، وبنيت الفئران التي تستهلك القهوة 22 % أقل من الدهون في الجسم في 4 أسابيع، أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا، يمكن أن يقلل كمية الدهون التي تكتسبها بعد تناول طعام غير صحي.



القهوة تخفض الوزن

القهوة مفيدة لصحتك

واكتشفت التجربة أن الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم، ويجعل الخلايا الدهنية المخزنة داخلها أقل من المعتاد.



القهوة تخفض وزنك

استهلكت الفئران كافيين ما يعادل 4 فناجين من القهوة، وتناولت نظاما غذائيا غنيا بالكربوهيدرات والدهون والسكر لمدة 4 أسابيع، اكتسبوا وزنًا أقل من الفئران في مجموعة لا تحتوى على مادة الكافيين.

قال العلماء، إن هذا يمكن أن يكون بسبب أن تأثيرات الكافيين تقلل من عمل الجينات المعروف أنها تساهم في زيادة الوزن، وشرع الباحثون من جامعة إلينوي في معرفة ما إذا كان نوع من شاي الأعشاب يسمى شاي ماتي له الفوائد الصحية، ووجدوا أن الكافيين من القهوة كان له نفس التأثير.

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وقال الدكتور إلفيرا جونزاليس دي ميجيا، مؤلف الدراسة: "بالنظر إلى النتائج، يمكن اعتبار أن الشاي والكافيين، من العوامل المضادة للسمنة.

يمكن تغيير نتائج هذا البحث إلى البشر لفهم أدوار الشاي والكافيين، كإستراتيجيات محتملة للوقاية من زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاضطرابات الأيضية اللاحقة المرتبطة بهذه الحالات، مضيفة أن استهلاك الكافيين خفف من التأثير السلبي لنظام غذائي غني بالدهون، وعالي السكريات على تكوين الجسم بسبب تعديل بعض الإنزيمات في كل من الأنسجة بالدهون والكبد.





القهوة المحتوية على الكافيين

أعطى الباحثون الشاي للفئران، وهو مشروب ساخن عشبي مشهور في أمريكا اللاتينية ومليء بالكيماويات النباتية، والفلافونويد والأحماض الأمينية.

وقال الباحثون، إنه يحتوي على حوالي 65 إلى 130 ملجم من الكافيين لكل وجبة، مقارنة بما يتراوح بين 30 و300 ملجم (95 ملجم متوسط) في فنجان من القهوة.

أعطيت الحيوانات أيضًا الكافيين الاصطناعي والكافيين المستخرج من القهوة لمقارنة الآثار، ووجدوا أنه بغض النظر عن مصدره، فإن الكافيين قد قلل من تراكم الدهون (جزيئات الدهون) في الخلايا الدهنية بنسبة تتراوح بين 20 و41%.

في نهاية التجربة، قال الفريق إن كمية الدهون في الجسم على الفئران التي تستهلك الكافيين وتلك التي لم تكن قد تناولته مختلفة بشكل كبير.

وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة Journal of Function Foods ، إن المشروبات يمكن اعتبارها، "عوامل مضادة للسمنة".

أوضح الفريق أن هذا التأثير، ربما يكون ناتجًا عن تأثيرات الكافيين على الجينات، وأضافت الدراسة، إن كبت هذه الجينات يعني أيضًا إنتاج كميات أقل من الكوليسترول في الكبد.