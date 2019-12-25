شكرا لقرائتكم خبر عن لن تحتاج بعد الآن للذهاب لعيادة طبيب التغذية.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المتابعة مع طبيب التغذية أمر هام للغاية ولكن في بعض الحالات لا يستطيع المريض الذهاب للطبيب في عيادته إما بسبب ظروف صحية أو لبعد المكان أو لانشغاله الشديد، مما يجعل أمر المتابعة مع الطبيب في عيادته أمر صعب للغاية.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي كيف يمكن المتابعة مع طبيب تغذية دون الذهاب له في العيادة.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن مريض السمنة المفرطة في كثير من الأحيان لا يستطيع الحركة أو التنقل إلا في أضيق الحدود، لذا فكرة المتابعة مع الطبيب في عيادته أمر صعب بالنسبة له وكذلك صعب بالنسبة لكبار السن الذهاب للطبيب، وهناك مرضى سمنة طبيعة عملهم صعبة للغاية تجعلهم لا يستطيعون أيضا الذهاب إلي الطبيب، ولكن من الآن أنت لن تحتاج للذهاب إلي الطبيب في العيادة لكي تنقص وزنك ولكنك بإمكانك إنقاص وزنك وأنت في مكانك دون مغادرة منزلك.



طرق للتخسيس اون لاين بدون مغادرة مكانك

وأشارت إلي أنها تعتبر أول من أرثى فكرة التخسيس اون لاين دون الحاجة إلي الذهاب للطبيب في العيادة، لافتة إلي إن لا يوجد طبيب تغذية وسمنة يكسف على المريض بالسماعة ولكنه فقط يقوم بإيقافه على الميزان لمعرفة وزنه وطوله ثم يبدأ في طرح مجموعة من التساؤلات على المريض من خلالها يستطيع أن يعالجه.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل إن المريض يمكنه المتابعة مع الفريق التابع لها المكون جميعه من مجموعة من أطباء ومتخصصين التغذية، عن طريق صفحتها على الفيس بوك ثم بعد ذلك المتابعة مع أحد أعضاء الفريق هاتفياً أو عن طريق الواتس أب، حيث يبدأ طبيب التغذية في التعرف على طولك ووزنك وعمرك حتى يتم التعرف على مؤشر السمنة لديك، وكذلك التعرف على منطقة تجمع الدهون للتصدي لها بطرق مختلفة، والتعرف على شهية الطعام ومواعيد تناول الطعام لتنظيم تناول الطعام في اوقات محدده، مع حجب الشهية العالية عن طريق كورس التخسيس المكون من الالياف الامنة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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الدكتورة دعاء سهيل

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