تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سابليه الشوكولاته

القاهرة - لايف ستايل المقادير 300 x جرام شيكولاتة (خام)

2 x معلقة كبيرة لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد بيضة (طازجة)

¾ x كوب سكر بودرة

¾ x كوب دقيق (منخول)

½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة) الطريقة: نسخن الفرن على درجة حرارة 180.

فى وعاء نخفق الزبد والسكر حتى نحصل على خليط كريمى.

يضاف الدقيق تدريجيا مع الخفق و العجن حتى يصبح العجين كتلة واحدة.

تغطى العجينة وتوضع فى الثلاجة نصف ساعة.

على سطح مرشوش بالدقيق تفرد العجين بالنشابة وتقطع بقطاعات البسكوت.

تدهن صينين بالزبدة وترص قطع البسكوت وتدخل الفرن المسخن مسبقا حتى يصير لونها ذهيبا.

هنسيح الشوكولاتة على حمام مائى ساخن ثم نضع عليها اللبن والزبدة ونقلب جيدا.

يخرج البسكوت من الفرن ويترك ليبرد تماما ثم يغمس فى صوص الشيكولاتة ويرص فى طبق ويدخل الثلاجة حتى تتماسك الشيكولاتة ثم يقدم . بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة الشيكولاتة طريقة إعداد وتحضيربسكويت الكوكيز بالكاكاو والمكسرات

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