تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة القطايف بالكراميل

المقادير 3 x كوب ماء

3 x معلقة صغيرة باكينج بودر

2 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة صوص الكراميل

1 x كوب سكر

1 x كوب سميد الطريقة: نحضر الخلاط ونضع فيه الماء وباقي المكونات ونخلطهم جيداً.

نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونضع فيها قليل من العجينة حتى تظهر الفقعات وتستوي، ثم نصفيها ونغطيها لتبرد. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة النسكافية

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