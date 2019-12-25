تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت جوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير 200 x جرام دقيق

100 x جرام سكر بودرة

100 x جرام زبدة

50 x جرام جوزهند (مبشور)

2 x عدد بيضة

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

¼ x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: يُوضع الدقيق في إناء عميق، ويُضاف إليه البيكنج بودر، والزبدة ويفرك باليد حتى تتجانس الزبدة مع الدقيق تماماً.

يُضاف السكر، والفانيليا، ونصف كمية جوز الهند وتُخلط المكونات حتى تتجانس.

تُضاف بيضة واحدة ويعجن الخليط باليد حتى تتماسك العجينة جيداً.

تُفرد العجينة وتقطع بالسكينة، أو بقطّاعة البسكويت حسب الرغبة.

تُرص وحدات البسكويت في صينية مع ترك مسافة 4 سم بينها، ويدهن سطح البسكويت باستخدام البيضة الثانية.

ترش كمية جوز الهند المتبقية فوق سطح البسكويت، ويخبز في فرن مسخن مسبقاً عند درجة حرارة 180 درجة لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يكتسب البسكويت اللون الذهبي. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة العسل الأسود

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