شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لا تعرفها عن «الكافيين».. يقلل أضرار السكر والدهون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصل باحثون إلى أن الكافيين يعزز صحة الإنسان كما يساعد في تقليل الوزن، إذ كشفت دراسة جديدة أن الكافيين قادر على تقليل الأضرار التي تتسبب بها الأغذية الغنية بالدهون والسكر.

كما وجد الباحثون أن الكافيين، بغض النظر عن مصدره، قد يقلل من تراكم الدهون في الخلايا الدهنية بنسبة 20 إلى 41 في المائة.

ووجد باحثون من جامعة إلينوي الأمريكية، أن الكافيين قادر على تقليل تخزين الدهون في الخلايا الدهنية، والحد من زيادة الوزن وإنتاج الدهون الثلاثية بالجسم.

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وبإجراء اختبارات على الفئران، وجد فريق البحث أن الفئران التي استهلكت الكافيين المستخرج من شاي “المتة”، اكتسبت وزنا أقل بنسبة 16 في المائة، وتجمعت في جسمها دهون أقل بنسبة 22 في المائة، مقارنة بالفئران التي استهلكت شاي المتة منزوع الكافيين.

وأشارت صحيفة “غلف نيوز” أن التأثيرات كانت مماثلة للكافيين الصناعي، وذلك المستخرج من القهوة حيث ساعد على تقليل الآثار الضارة المترتبة على تناول السكر.

وشاي “المتة” هو مشروب ساخن يستخلص من أوراق نبات المتة وأغصانه المجففة، ويشرب كبديل للقهوة والشاي في بعض بلدان أميركا الجنوبية، مثل البرازيل وباراغواي والأرجنتين، وبعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان.

وتتراوح كمية الكافيين التي يحصل عليها الفرد من مشروب متة واحد، بين 65-130 ملغم، مقارنة بـ30-300 ملغم من الكافيين في فنجان القهوة.