تعرفي على أفضل تصفيفات وتسريحات الشعر الكيرلي

لقد لاحظنا منذ فترة ظهور صيحات متعددة لتسريحات الشعر والصبغات منها الشعر المموج والعشوائي خاصة هذا الموسم وتعتبر صيحة الشعر المجعد هي أبرز تصفيفات الشعر للموسم الجديد ، فإن الشعر الأملس الناعم ليس هو الوحيد الذي تبحث عنه المرأة بل لقد أصبحت اتجاهات المرأة إلى التجديد وتطبيق الموضة بما يتناسب مع شخصيتها ورسمة الوجه ايضاً .

فإذا كنتِ من محبات التجديد نقدم لكِ أحدث صيحات تسريحات الشعر بأشكال متنوعة مع استخدام ألوان الصبغات الحديثة منها الملائم لكل فتاة ومنها الغريب والمثير للدهشة .

هل فكرتي يوماً بأن تحصلي على شعر ملون بألوان قوس قزح ؟! إنها بالفعل موضة العام الجديد أيضاً فإنها أخذت في الانتشار رغم غرابة اللألوان إلا أنها لاقت اعجاب الكثيرين على مستوى العالم وقد طبقته العديد من النجمات والمشاهير واندرجت صبغات شعرهن بين الأزرق والوردي والأرجواني والأخضر في حين أن الموضة سابقاً كانت تندرج بين الألوان الصريحة مثل الأحمر والأشقر تلك الألوان التي كانت تعتبر الأكثر جرأة لكن في الموسم الجديد فإن الجرأة اختلفت مقاييسها وأصبحت تنطبق على العديد من الألوان التي لا يمكن أن نتخيلها .

الشعر المجعد والمصبوغ بألوان الموضة يمكن التألق به بتصفيفا متنوعة منها الضفائر والكعكة وذيل الحصان وغيرها من التسريحات الجذابة التي تتناسب مع الشعر المجعد .

فيما يلي مجموعة تم اختيارها بعناية لنطرح عليكم أهم وأبرز تسريحات الشعر المجعد في الموسم الجديد ، تعالي معي جميلتي نتابعها معاً من خلال ألبوم شيق جداً يضم العديد والعديد من الأفكار لتصفيفات وقصات الشعر المجعد .

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