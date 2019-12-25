تعرفي على طريقة إعداد وتحضير التمر بجوز الهند

المقادير

400 x جرام تمر (مخلي من النواة)

200 x جرام لوز (مسلوق)

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x كوب جوزهند (مبشور)

1 x كوب زبدة

1 x معلقة صغيرة حبهان (مطحون)

الطريقة:

يحمر اللوز في بعض الزيت حتى يكسب اللون الذهبي ثم يوضع على ورق ماص للزيت حتى يصفى

يذاب الزبد في قدر و يوضع التمر و الحبهان و يقلبوا في درجة حرارة منخفضة حتى يمتزجا ثم يرفع المزيج عن النار ويترد ليبرد

تبلل راحة اليد ويوضع في منتصفها كمية قليلة من مزيج التمر وتشكل على شكل صوابع او كرات و يوضع في منتصف كل واحدة حبة لوز و تغلق جيدا

ترش كل تمرة بجوز الهند المبشور و يرص في طبق و يقدم

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