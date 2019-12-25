تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكاكاو بجوز الهند والكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة شيكولاته سايحة (للتزيين)

3 x معلقة كبيرة كاكاو

2 x كوب حليب خالى الدسم

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب حليب جوز الهند

½ x كوب حليب مكثف

¼ x كوب كريمة خفق الطريقة: هنخلط حليب جوز الهند مع الحليب خالي الدسم والحليب المكثف.

هنضع المزيج على نار متوسطة حتى الغليان مع الإستمرار في التقليب.

هنضيف إلى المزيج الكاكاو ويقلب مرة أخرى.

يرفع المزيج من على النار ويضاف إليه الفانيليا ويقلب.

هنسكب المشروب في أكواب التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة والشوكولاتة الذائبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الشيكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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