تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى حليب جوز الهند بالنعناع

المقادير 5 x معلقة كبيرة شراب (نعناع)

3 x معلقة كبيرة عسل نحل (أو حسب الرغبة)

2 x معلقة كبيرة جوزهند

2 x كوب حليب كامل الدسم (مثلج)

1 x كوب حليب جوز الهند

½ x كوب ثلج (مجروش) الطريقة: توضع جميع المكونات فى الخلاط ثم نخلط جيدا لمدة ثلاث دقائق لحين أن يتجانسوا.

يصب فى كاسات التقديم يزين بأوراق النعناع يقدم مثلج بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير ليمون بالنعناع والقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة العسل الأسود

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