طريقة بسيطة يمكن لأي شخص اتباعها لقياس مدى صحة القلب والدورة الدموية

كشف مصادر خاصة طريقة بسيطة يمكن لأي شخص اتباعها، لقياس مدى صحة القلب، وصحة الدورة الدموية لديه، إن الاختبار لا يستغرق أكثر من 30 ثانية، ولا يتطلب سوى وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج، مؤكدة على الشخص ملء الوعاء بالماء البارد وإضافة مكعبات الثلج، ثم إدخال كلتا يديه في الماء لمدة 30 ثانية.

وبهذه العملية، سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب، وقالت المصادر إن الاختبار له نتيجتان، الأولى هي أن أصابع اليد ستصاب بالاحمرار، مما يعني أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل في الدورة الدموية أو في ضخ الأوكسجين، أما النتيجة الثانية، فهي أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتا أو يتحول للأزرق، وهذا يعني أن هناك مشاكل في الدورة الدموية.

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ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين، وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة حيوية الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي، بالطبع في هذه المرحلة، يجب على الشخص تحديد موعد لرؤية الطبيب لإجراء مزيد من الاختبارات، وفقا "لبرايت سايد".

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