شكرا لقرائتكم خبر عن الذاكرة أسوأ فى الصباح وبعد الاستيقاظ مباشرة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة طوكيو أن الذاكرة تكون أسوأ في الصباح أو بعد الاستيقاظ مباشرة، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حددت دراستهم جينًا في الفئران يبدو أنه يؤثر على الذاكرة في أوقات مختلفة من اليوم وتتبعوا كيف يتسبب في أن تكون الفئران أكثر نسيانًا بعد الاستيقاظ عادةً.

وقال قائد الدراسة البروفيسور ساتوشي كيدا من جامعة طوكيو: "ربما نكون قد حددنا أول جين في الفئران خاص باسترجاع الذاكرة".ويعتقد الفريق البحثى أن الساعة الداخلية في الثدييات المسؤولة عن تنظيم دورات النوم والاستيقاظ تؤثر أيضًا على التعلم وتكوين الذاكرة.

ويدرس العديد من الباحثين في الذاكرة كيفية صنع ذكريات جديدة ، لكن بيولوجيا النسيان أكثر تعقيدًا.

وفقًا للبروفيسور كيدا ، شككت الأبحاث السابقة في الذاكرة في أن ساعة الجسم الداخلية ، أو اليومية ، المسؤولة عن تنظيم دورات النوم أثناء النوم تؤثر أيضًا على التعلم وتكوين الذاكرة.

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وقال البروفيسور كيدا: "لدينا الآن دليل على أن الساعات الإيقاعية تنظم استدعاء الذاكرة".

وأضاف البروفيسور كيدا: "إذا استطعنا تحديد طرق لتعزيز استرجاع الذاكرة ، فيمكننا التفكير في التطبيقات الخاصة بأمراض عجز الذاكرة لدى الإنسان ، مثل الخرف ومرض الزهايمر".

وجدير بالذكر أن دراسة علمية سابقة أشرف عليها باحثون أمريكيون وجدت أن التعرض الطويل الأجل للجسيمات يساهم في انخفاض الذاكرة العرضية بين النساء المسنات.

وأشار الباحثون أن التعرض للهواء الملوث يرتبط بانخفاض أكبر الذاكرة السريعة والتعلم الجديد.

وحسبما ذكر الموقع الطبى “step to health”، يعتبر الجلوكوز مصدر الوقود الرئيسي للدماغ، ومع ذلك، فإن استهلاك الأطعمة السكرية ليس ضروريًا لضمان وظيفة الدماغ المناسبة، كما يحتوي الجسم على آليات فعالة للغاية تضمن وصول كمية كافية من الجلوكوز إلى المخ للحفاظ على وظائف الدماغ.