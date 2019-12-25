شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للاستمتاع بأعياد الكريسماس بدون مشاكل صحية.. متنساش وجبة الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" boldsky "، أن الدراسات تشير الى أنه فى أعياد الميلاد عادة ما يتم الإبلاغ فيها عن ارتفاع عدد المشكلات الصحية، لذلك من الأهمية أن تكون حذرًا ومتيقظًا للأغذية التي تتناولها عند الاستمتاع باحتفالات الموسم، وتجاوز عيد الميلاد دون أن يكون له تأثير كبير على صحتك العامة، لذلك، هناك بعض النصائح الصحية التي يمكنك التركيز عليها للحفاظ على لياقتك البدنية والصحية خلال موسم الأعياد.



5 نصائح للاستمتاع باعباد راس السنة

ويقدم الموقع بعض النصائح الصحية لقضاء الكريسماس بدون متاعب.. تعرف عليها: 1. عدم تناول الكحوليات..

الإفراط في تناول الكحوليات ليس مفيدًا لصحتك، ويسبب اضرارا وخيمة على صحتك، حيث قد يسبب الصداع، والإسهال، وقد يؤثر سلبًا على المزاج والوزن والنوم، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عادات الشرب بانتظام، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى تليف الكبد، لذلك، تجنب شرب الكحول.



ازاى تحتفل باعياد راس السنة بصحة

2. عدم الافراط فى تناول الطعام..

تشير الدراسات إلى أن الشخص العادي يستهلك حوالي 3000 سعر حراري في عشاء عيد الميلاد، وهو أكثر من المدخول اليومي الموصى به من شخص بالغ (2400 سعرة حرارية)، إن ملأ المعدة لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن، ولكن أيضًا إلى عسر الهضم والحرقة، لذلك، بدلاً من تناول كل شيء في جلسة واحدة، خذ استراحة لمدة 20 دقيقة لمعرفة ما إذا كنت لا تزال جائعًا.

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نظام غذائى بسيط فى احتفالات راس السنة

3. الحصول على النوم الكافى..

لقد وجدت الدراسات أن الشخص العادي يحتاج إلى 6-8 ساعات من النوم في الليلة حتى يشعر بالانتعاش فى اليوم التالى، يمكن أن يسبب قلة النوم المناسب مجموعة من الآثار الجانبية، من تقلب المزاج، والصداع، إلى عدم وضوح الرؤية، مع الاحتفالات والتواصل الاجتماعي، يمكن للمرء أن يجد صعوبة في الحصول على نوم مناسب، ومع ذلك ، يمكنك التمتع بنوعية نوم جيدة عن طريق الحفاظ على ساعات نوم منتظمة، وخلق بيئة مريحة للنوم، وتجنب الإفراط في تناول الطعام أو الكحول في وقت متأخر من الليل، ولا تحاول التعويض عن قلة النوم بتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة.

4. كن نشيطًا..

من بين الأشياء التي غالبًا ما يتخطاها الأشخاص خلال موسم الاحتفالات هي التمارين المناسبة، يجب ألا تتجنب أداء روتين لياقتك كلما كان ذلك ممكنًا، وإذا كنت تجد صعوبة في الضغط في روتينك، فما عليك سوى السير أكثر، اعتمد على الصعود بالسلالم، وتجنب اصطحاب سيارتك لمسافات قصيرة، او الذهاب نزهة مسائية، ستساعد الحركة في الحفاظ على صحة قلبك، وحرق بعض السعرات الحرارية الإضافية.



الاكلات الصحية

5. لا تتخطي وجبة الإفطار..

على الرغم من أنه قد يبدو كحل سهل وسريع، إلا أنه يمكنك تناول وجبة إفطار صحية، تناول عجة صحية مليئة بالخضروات، والفيتامينات أو تناول كوبًا من اللبن مع بعض التوت.



5 نصائح للاستمتاع بالكرسماس

على الرغم من أهمية تناول الطعام بشكل صحي والبقاء نشيطًا، تأكد من قضاء وقت ممتع لتتمتع بنفسك خلال العطلات.