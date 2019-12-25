شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار حمض اللاكتيك لتشخيص الالتهاب السحائى وأمراض أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار حمض اللاكتيك من التحاليل الهامة التى قد يطلبها الطبيب لتشخيص عدد من الأمراض، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية واستخدامات اختبار "حمض اللاكتيك"، وفقاً لموقع " medlineplus".

ويقيس هذا الاختبار مستوى حمض اللبن فى الدم، وحمض اللاكتيك هو مادة مصنوعة من الأنسجة العضلية وخلايا الدم الحمراء، والتي تنقل الأكسجين من رئتيك إلى أجزاء أخرى من الجسم، وعادة، فإن مستوى حمض اللاكتيك في الدم منخفض، وترتفع مستويات حمض اللاكتيك عندما تنخفض مستويات الأكسجين، وقد تنجم مستويات الأكسجين المنخفضة عن:

-التمارين الشاقة.

-فشل القلب.

-عدوى شديدة.

-صدمة، وهي حالة خطيرة تحد من تدفق الدم إلى الأعضاء والأنسجة.

إذا كانت مستويات حمض اللاكتيك مرتفعة للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى حالة تهدد الحياة تعرف باسم الحماض اللبني، و اختبار حمض اللاكتيك يمكن أن يساعد في تشخيص الحماض اللبني قبل أن يسبب مضاعفات خطيرة.

استخدامات اختبار حمض اللاكتيك

غالبًا ما يستخدم اختبار حمض اللاكتيك لتشخيص الحماض اللبني ويمكن أيضًا استخدام الاختبار من أجل:

-معرفة ما إذا كان الأكسجين الكافي يصل إلى أنسجة الجسم.

- تشخيص الإنتان، وهو رد فعل يهدد الحياة لعدوى بكتيرية.

-في حالة الاشتباه بالتهاب السحايا، يمكن أيضًا استخدام الاختبار للمساعدة في معرفة ما إذا كان سببه بكتيريا أو فيروس، والتهاب السحايا هو عدوى خطيرة في الدماغ والحبل الشوكي، يتم استخدام اختبار اللاكتيك في السائل النخاعي مع اختبار دم حامض اللاكتيك لمعرفة نوع العدوى.



اختبار حمض اللاكتيك

لماذا أحتاج إلى اختبار حمض اللاكتيك؟

قد تحتاج إلى اختبار حمض اللاكتيك إذا كان لديك أعراض الحماض اللبني، وتشمل هذه:

-قئ و غثيان.

-ضعف العضلات.

-التعرق.

-ضيق في التنفس.

-ألم البطن.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان لديك أعراض تعفن الدم أو التهاب السحايا. تشمل أعراض التسمم ما يلي:

-الحمى.

-قشعريرة برد.

-سرعة دقات القلب.

-تنفس سريع.

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-ارتباك

تشمل أعراض التهاب السحايا ما يلي:

-صداع حاد.

-حمى.

-تصلب الرقبة.

-حساسية للضوء.

في حالة الاشتباه بالتهاب السحايا ، قد يطلب مقدم الخدمة إجراء اختبار يسمى الصنبور الفقري أو ثقب الفقرات القطنية للحصول على عينة من السائل النخاعي.

نتائج تحليل حمض اللاكتيك

ارتفاع مستوى حامض اللاكتيك يعني أنه من المحتمل أن يكون لديك الحماض اللبنى، وهناك نوعان من الحماض اللبني: النوع A والنوع B. ويعتمد سبب الحماض اللبني على النوع الذي لديك.

النوع A هو الشكل الأكثر شيوعًا للاضطراب. تشمل الحالات التي تسبب نوع الحماض اللبني:

-تعفن الدم.

-صدمة.

-فشل القلب.

-أمراض الرئة.

-فقر الدم.

قد يكون سبب الحماض اللبني من النوع B أحد الحالات التالية:

-مرض الكبد.

-سرطان الدم.

-مرض الكلى.

-تمرين شاق.

إذا كان لديك نقرة في العمود الفقري للتحقق من الإصابة بالتهاب السحايا، فقد تظهر نتائجك:

-مستويات عالية من حمض اللاكتيك هذا ربما يعني أن لديك التهاب السحايا الجرثومي.

-مستويات طبيعية أو مرتفعة قليلا من حمض اللاكتيك، هذا ربما يعني أن لديك شكل فيروسي من العدوى.