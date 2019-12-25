شكرا لقرائتكم خبر عن في 30 ثانية فقط .. والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كثير منا يتكاسلون عن التوجه للطبيب أو إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحة القلب، وهو ما دفع موقع “برايت سايد” للكشف عن طريقة بسيطة يمكن لأي شخص اتباعها، لقياس مدى صحة القلب، وصحة الدورة الدموية لديه.
وبحسب -الموقع- فإن الاختبار لا يستغرق أكثر من 30 ثانية، ولا يتطلب سوى وعاء أو حوض، وماء بارد وقطع ثلج ، ثم إدخال كلتا يديه في الماء لمدة 30 ثانية ، وبهذه العملية، سيلاحظ الشخص تفاعل الدم مع البرد، مما سيعطي نتيجة حول صحة القلب.
وقال الموقع إن الاختبار له نتيجتان، الأولى هي أن أصابع اليد ستصاب بالاحمرار، مما يعني أن الشخص بصحة جيدة، وأنه لا توجد مشاكل في الدورة الدموية أو في ضخ الأوكسجين.
أما النتيجة الثانية، فهي أن يصبح لون أطراف الأصابع باهتا أو يتحول للأزرق، وهذا يعني أن هناك مشاكل في الدورة الدموية، ومن الممكن أن تحدث هذه الأعراض عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين.
وإذا حدث ذلك، يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة حيوية الدورة الدموية، ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.
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