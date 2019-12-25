شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض ومسببات مرض التهاب البنكرياس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال اختصاصي يعمل بالمركز الوطني للبحوث الطبية في مركز فيشنيفسكي للجراحة: إن تفاقم التهاب البنكرياس يحدث غالباً في أيام الأعياد، حيث لا يتمكن حتى الذين يتبعون حمية غذائية معينة من كبح رغباتهم أمام وفرة الأطعمة وتنوعها.

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وأضاف البروفيسور أندريه كريغر “كريغر” أن التهاب البنكرياس ينقسم إلى نوعين: التهاب حاد، ومزمن.. ويمكن أن يتطور الأول إلى مزمن، بسبب تناول أطعمة دهنية وحادة ومشروبات كحولية. أما خطورة الالتهاب الحاد فتكمن في أنه يمكن أن يتطور إلى مرض نخر البنكرياس القاتل.

وقال: “يشعر المصاب بالتهاب البنكرياس المزمن، بالغثيان بعد تناول الطعام، ويعاني من الإسهال والغازات ومشكلات في الشهية وفقدان الوزن، والأهم آلام في الجزء العلوي من البطن، التي تظهر بعد الإفراط في تناول طعام غير صحي. وبما أن البنكرياس يقع خلف المعدة بالقرب من العمود الفقري، يظهر الألم في الظهر؛ لذلك يمكن أن يُعتقد أن الشخص يعاني من مرض عظمي غضروفي وليس التهاب البنكرياس”.

وأوضح أنه لتشخيص التهاب البنكرياس بسرعة؛ يجب إجراء تحاليل معينة؛ ولكن الناس عادة تحاول تشخيص سبب الألم وعلاجه بأنفسهم؛ مما يؤدي إلى تحوله إلى مرض مزمن، وفي بعض الأحيان يكون السرطان سبب الألم؛ وهذا يعني تطوره إلى مراحل متقدمة غير قابلة للعلاج.