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أحمد الغريبالأربعاء 2019/12/25 12:20 ص بتوقيت أبوظبي
من مباراة الزمالك والإنتاج
أقيمت، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، 3 مباريات بالجولة الـ10 من الدوري المصري، انتهت جميعها بنتيجة التعادل ما بين الإيجابي والسلبي.
في المباراة الأولى، تعادل طنطا مع ضيفه أسوان بنتيجة 2-2، ليرتفع رصيد طنطا إلى 10 نقاط ليحتل المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد أسوان إلى 6 نقاط، لتستمر معاناته في ذيل الجدول.
وبنفس النتيجة، انتهت مباراة مصر المقاصة ونادي مصر، ليرتفع رصيد الفريق الفيومي إلى 9 نقاط في المركز الـ13 فيما ارتفع رصيد نادي مصر إلى 8 نقاط في المركز الـ15.
وواصل الزمالك نزيف النقاط، وتعادل مع مضيفه الإنتاج الحربي سلبياً، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط عن الإنتاج صاحب الـ15 نقطة هو الآخر.
"العين الرياضية" تستعرض خلال هذا الإنفوجراف، جدول ترتيب الدوري المصري، بعد نهاية مباريات الثلاثاء.
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