"الصحة" السعودية تصدر تحذيرا بشأن كسوف الشمس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت وزارة الصحة السعودية من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي، الخميس.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن النظر إلى أشعة الشمس يسبب تشوهاً في الرؤية أو تغيرا في اللون قد يظهر مع مرور الزمن.

ولفتت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكدت أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.

وأوضحت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.