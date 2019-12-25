الجزيرة والوحدة.. ديربي إثبات الذات في كأس رئيس دولة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف ملعب بني ياس ديربي أبوظبي المنتظر بين فريقي الجزيرة والوحدة، الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من كأس رئيس دولة الإمارات.

ويرفع الفريقان شعار إثبات الذات خلال المباراة، حيث تبادلا الفوز في المباراتين اللتين جمعتا بينهما خلال الموسم الحالي.

وبدأ الوحدة الموسم بالفوز 3-2 على ضيفه الجزيرة بملعب آل نهيان في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

وجاء رد الجزيرة قاسيا، حيث فاز على الوحدة بالملعب ذاته بنتيجة 4-0 ضمن لقاءات ربع نهائي كأس الخليج العربي.

Advertisements

ويعيش نادي الجزيرة معنويات مرتفعة خلال الفترة الحالية بفضل انتصاراته المتتالية التي دفعته للارتقاء إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط فقط خلف الشارقة المتصدر.

فيما يسعى الوحدة لتعويض جماهيره بعد نتائجه بالدوري، حيث يحتل المركز السادس بـ14 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن الصدارة، بجانب خروجه على يد الجزيرة من كأس الخليج العربي.

ويعول "فخر أبوظبي" على الثنائي على مبخوت وعمر عبدالرحمن "عموري" من أجل التأهل لربع نهائي البطولة الغالية، فيما يعتمد "أصحاب السعادة" على الأرجنتيني سيباستيان تيجالي الذي يعد الهداف التاريخي لديربي أبوظبي برصيد 22 هدفا.