الليكوبين.. مادة تمنع عنك أمراض القلب والسرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد خبير التغذية الألماني هارالد زايتس أن مادة الليكوبين تتميز بفوائد صحية عديدة، حيث إنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

وأشار إلى أن المصادر الغذائية لليكوبين تتمثل في الطماطم، خاصة معجون وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ والجزر الأحمر والفلفل الأحمر.

وأوضح أن تلك المادة تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم "الجذور الحرة"، التي تهاجم الحمض النووي وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وتساعد الليكوبين في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.