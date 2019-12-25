توقعات فانجا في 2020: حرب كيمياوية في أوروبا

رغم وفاتها منذ 20 عاما، لكن العرافة البلغارية بابا فانجا، تنبأت بأحداث ربما تقع في عام 2020، وهو العام الذي وصفته بـ"الحالك".

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت فانجا، التي تنبأت بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، إن حياة الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي في عام 2020 ستكون في خطر. كما أنها تنبأت باندلاع حرب كيمياوية في القارة الأوروبية.

واشتهرت فانجا بتمتعها بقوة خارقة تجعلها، رغم فقدان بصرها، بصيرة بالأحداث المستقبلية، ويقال إنها تنبأت بهجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية قبل وقوعها بـ12 عاما، وتحديدا عام 1989، كما توقعت غرق الغواصة الروسية كورسك.

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وقالت آنذاك: "رعب، رعب، الأمريكيون سيسقطون بعد مهاجمتهم بطيور من الصلب، والذئاب ستعوي في الأدغال والدم البريء سيتدفق".

وحسب التقارير، تستمر توقعات الجدة فانجا حتى عام 5079 حيث سينتهي العالم حسب قولها.

وقبل وفاتها، تنبأت ببعض الأمور التي ربما تحدث هذا العام، أهمها أن الرئيس الروسي ربما يتعرض لمحاولة اغتيال من شخص يعمل داخل الكرملين.

أما بخصوص الرئيس الأمريكي فتوقعت أن يتعرض لمصير مشابه للرئيس الروسي.