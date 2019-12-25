القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x عدد عيدان كرفس

2 x عدد جزر (مقطع شرائح)

1 ½ x لتر مرق الدجاج

1 x عدد بصلة

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة زبدة

¼ x كيلو لوبيا (منقوعة فى ماء بارد لمدة ليلة) الطريقة: تصفى اللوبيا من ماء النقع وتغسل جيدا.

ثم فى إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم والكرفس ونقلب.

ثم نضيف اللوبيا والجزر ونقلب لمدة دقيقتين.

ثم نضيف مرق الدجاج ونتبل بالملح والفلفل وعند الغليان نهدى النار ويترك على نار هادئة لحين النضج.

تغرف فى طبق التقديم تقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الجزر المشوى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لوبيا بالبيض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة اللوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.